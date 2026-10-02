¿A que hora lloverá en Cancún hoy viernes 2 de octubre? Conoce el pronóstico

Cancún tendrá este viernes 2 de octubre una jornada muy calurosa, pero también con lluvias fuertes que podrían llegar acompañadas de actividad eléctrica. El cielo permanecerá parcialmente nublado a nublado durante el día, por lo que se esperan cambios en las condiciones del tiempo.

Además de las lluvias, habrá viento del sureste de entre 25 y 35 kilómetros por hora, con rachas más fuertes. La temperatura máxima alcanzará hasta 35 grados Celsius y la sensación térmica podría llegar a los 38 grados.

¿A qué hora lloverá en Cancún?

De acuerdo con el pronóstico por hora, existe 51% de probabilidad de lluvia alrededor de las 8:00 de la mañana y 50% a las 11:00 horas. Para las 2:00 de la tarde la posibilidad disminuye a 35%, pero vuelve a subir a 50% alrededor de las 5:00 de la tarde.

Durante la noche, la probabilidad aumenta hasta 55% alrededor de las 8:00, aunque baja a 20% cerca de las 11:00 de la noche. Para la madrugada del sábado vuelve a incrementarse, con 65% a las 2:00 de la mañana y 55% alrededor de las 5:00 de la mañana.

Por ello, las mayores posibilidades de lluvia se concentran durante la mañana, la noche y las primeras horas de la madrugada, aunque las precipitaciones podrían presentarse en distintos momentos del día.

Se esperan lluvias fuertes y actividad eléctrica

Para este viernes se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica en Cancún.

El viento soplará del sureste, con velocidades de 25 a 35 kilómetros por hora, además de rachas más fuertes.

Cancún alcanzará hasta 35 grados

La temperatura máxima se ubicará entre 33 y 35 grados Celsius, mientras que para mañana sábado se espera una mínima de 27 a 29 grados.

El ambiente será muy caluroso y la sensación térmica podría alcanzar los 38 grados Celsius.