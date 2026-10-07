Clima en Cancún hoy: ¿Cuál es el pronóstico para este 7 de octubre?

Cancún tendrá este miércoles 7 de octubre una jornada con cielo parcialmente nublado a nublado, además de intervalos de chubascos y lluvias puntualmente fuertes que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, de acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo.

Las condiciones meteorológicas previstas para este día estarán acompañadas de temperaturas elevadas, por lo que se mantendrá un ambiente muy caluroso durante gran parte de la jornada. La temperatura máxima en Cancún oscilará entre los 34 y 36 grados Celsius.

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Pronóstico de lluvias para Cancún

De acuerdo con el reporte, durante este miércoles se esperan intervalos de chubascos y lluvias puntualmente fuertes en Cancún. También podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante cambios repentinos en las condiciones del tiempo.

El cielo permanecerá parcialmente nublado a nublado, condición que podría favorecer la presencia de lluvias durante distintos momentos del día.

Temperaturas y sensación térmica

A pesar de la posibilidad de lluvias, el ambiente será muy caluroso en Cancún. La temperatura máxima se ubicará entre los 34 y 36 grados Celsius, mientras que la temperatura mínima prevista para mañana jueves será de entre 27 y 29 grados.

La sensación térmica podría alcanzar los 39 grados Celsius, por lo que el calor podría percibirse de manera más intensa que la temperatura registrada.

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Vientos del sureste y sur

El pronóstico también contempla viento proveniente del sureste y sur, con velocidades de entre 15 y 25 kilómetros por hora y rachas más fuertes.

Estas condiciones podrían presentarse de manera variable a lo largo del día, especialmente durante los periodos en los que se registren chubascos y actividad eléctrica.