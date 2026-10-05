Apagón en la Supermanzana 105 de Cancún fue por un daño en el sistema derivado por las lluvias, informó la CFE

En respuesta a una nota que Por Esto! publicó este sábado 3 de octubre sobre un apagón en la Supermanzana 105 de Cancún, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que acudió al lugar y restableció el suministro eléctrico, todo derivado de la información que dio a conocer nuestro medio.

A través de un comunicado oficial, la CFE destacó que por la nota publicada de Por Esto! "Apagón en Cancún hoy 3 de octubre; Supermanzana 105 se queda a oscuras tras repentino corte de luz; ¿qué dice la CFE?", se atendió la falla.

"Se recibió mediante el sistema institucional, una solicitud de servicio por falta de suministro eléctrico en el fraccionamiento Tierra Maya, ubicado en la Supermanzana 105 de Cancún, municipio de Benito Juárez".

Noticia Destacada Apagón en Cancún hoy 3 de octubre; Supermanzana 105 se queda a oscuras tras repentino corte de luz; ¿qué dice la CFE?

"De inmediato se acudió a revisar la situación al sitio y confirmaron una falla por un accesorio dañado a consecuencia de las inundaciones registradas en la zona por las condiciones meteorológicas. Por la noche del mismo día, se restableció el suministro a las personas usuarias afectadas", explicó la Comisión en el documento.

La CFE también destacó su disposición para el diálogo y atender los reportes de los usuarios a través del 071, la aplicación CFE Contigo y en los Centros de Atención a Clientes, de manera oportuna.