Madres mantienen protesta en secundaria de Cancún por presunta agresión a una alumna y falta de protección

“¿A qué se refieren con que no pasó nada? ¿Que la quieren muerta? ¿Que la quieren en un ataúd?”, cuestionó LucelI, madre de una estudiante de 14 años que, según denunció, fue golpeada por otra alumna a las afueras de la secundaria Cancún, en el fraccionamiento Paraíso Maya, mientras acusa a las autoridades escolares de minimizar la agresión y no garantizar la seguridad de las víctimas.

La madre denunció que el ataque ocurrió el martes 13 de octubre, cuando su hija salía del turno vespertino, alrededor de las 19:40 horas. De acuerdo con su testimonio, la adolescente presentó hematomas en la cabeza y lesiones en un ojo, que quedó ensangrentado. Tras acudir al Hospital General, la familia presentó una denuncia ante la Fiscalía.

Noticia Destacada Captan agresión de alumna contra compañero dentro de un Bachilleres de Cozumel: VIDEO

Sin embargo, a más de una semana de los hechos, Llanes aseguró que no ha recibido una solución definitiva. Señaló al subdirector, Jorge Leonel Chi Manzanero, y al director, Jorge Ernesto Cruz Torres, por la respuesta que, según ella, recibió al solicitar explicaciones. La protesta provocó que elementos de la Policía estuvieran atentos en el lugar.

“Me dijo que haga lo que yo quiera, que si quiero ir a demandar, que yo vaya a demandar”, relató sobre la respuesta que atribuye al subdirector. La denunciante sostuvo que la alumna señalada como agresora continúa en la escuela, aunque fue cambiada al turno matutino. Afirmó que otras estudiantes presuntamente involucradas también siguen asistiendo al plantel, mientras su hija teme regresar a clases.

La protesta se originó tras la denuncia de una madre cuya hija de 14 años presuntamente fue agredida a las afueras del plantel; acusa que la alumna señalada continúa en la escuela y que no hay una solución definitiva / Rodolfo Flores

La madre añadió que la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) le indicó que su hija sería cambiada de escuela, pero aseguró que hasta ahora no le habían confirmado el procedimiento. Este miércoles acudió al plantel para exigir una respuesta y señaló que personal educativo revisaba el caso.

La inconformidad no se limita a este episodio. Guadalupe Montiel, otra madre de familia, denunció que su nieto también ha sufrido agresiones físicas y amenazas dentro de la comunidad escolar, sin que, a su juicio, las medidas adoptadas hayan resuelto el problema.

“Que cambien al director y al subdirector porque siguen exponiendo a los alumnos”, exigió Montiel, quien pidió que se investiguen los casos y se establezcan medidas para evitar que las víctimas vuelvan a encontrarse en situaciones de riesgo.

Noticia Destacada Ansiedad y depresión, entre las principales causas de atención psicológica en Cancún

La mujer también recordó el caso de una estudiante que murió por suicidio el año pasado y vinculó su preocupación con la violencia entre compañeros. No obstante, esa relación no ha sido acreditada oficialmente en la información disponible. El caso vuelve a poner bajo cuestionamiento la respuesta de las autoridades educativas ante la violencia escolar. En marzo pasado, otra riña entre alumnas de una secundaria de Cancún fue captada en video y generó tensión por la intervención de familiares.

Este miércoles, la Escuela Secundaria General número 41 “Cancún”, turno vespertino, comunicó la suspensión de clases por instrucciones de los Servicios Educativos de Quintana Roo, sin que el aviso difundido precisara el motivo de la medida.