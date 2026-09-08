Captan agresión de alumna contra compañero dentro de un Bachilleres de Cozumel: VIDEO

Un video difundido en redes sociales muestra a una alumna del Colegio de Bachilleres de Cozumel agrediendo físicamente a un compañero dentro de las instalaciones del plantel, en un hecho que presuntamente ocurrió durante el horario escolar. Las imágenes muestran varios golpes contra el estudiante, quien permanece frente a la joven sin responder a la agresión, hasta el momento las autoridades educativas manejan con el caso con total hermetismo.

En la grabación se observa que una alumna toma del cabello a su compañero mientras le lanza golpes. A partir de la difusión del video surgieron versiones en redes sociales sobre una posible relación sentimental entre los estudiantes. Esta información no ha sido confirmada por autoridades educativas, por lo que no existe información oficial que permita establecer el vínculo entre ambos.

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Posteriormente en otro segundo video se puede observar al parecer una docente interviene para separar a los jóvenes, al indagar con las autoridades educativas del plantel para saber sobre la situación de este caso no se obtuvo respuesta.

Julia Martínez madre de familia menciono que como padres de familia nos preocupa que este tipo de situaciones ocurran dentro de la escuela. “Esperamos que las autoridades investiguen lo sucedido, protejan a los estudiantes involucrados y refuercen la vigilancia y los programas de convivencia escolar.”

La circulación de las imágenes provocó comentarios entre usuarios de redes sociales y padres de familia, quienes solicitaron que el caso sea atendido por las autoridades escolares y que se determine bajo qué circunstancias ocurrió la agresión.

Hasta el momento, el Colegio de Bachilleres de Cozumel no ha emitido un posicionamiento público sobre el video. Tampoco se ha informado si la dirección del plantel recibió una denuncia formal, inició una investigación interna o determinó alguna medida relacionada con los estudiantes involucrados.

El caso vuelve a colocar en la discusión pública la atención de los conflictos entre estudiantes dentro de los centros educativos. Sin embargo, las circunstancias específicas del enfrentamiento todavía no han sido establecidas por una autoridad escolar.

También permanece pendiente determinar si existieron antecedentes entre los estudiantes, si hubo intervención de personal docente o administrativo y qué ocurrió inmediatamente después de la agresión mostrada en el video.

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Karla Interian psicóloga explico que los conflictos entre jóvenes deben atenderse de manera oportuna, sin justificar la violencia. “Además de establecer responsabilidades, es importante identificar las causas del enfrentamiento, ofrecer acompañamiento emocional y trabajar con toda la comunidad escolar en la prevención del acoso y las agresiones.”

Mientras no exista un informe oficial, no es posible establecer el motivo del enfrentamiento, la fecha exacta en que ocurrió ni las medidas que podrían aplicarse. La determinación de responsabilidades y cualquier acción disciplinaria corresponderán a las autoridades educativas conforme a los procedimientos establecidos.