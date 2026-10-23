Reportan grave a Manuel "El Flaco" Ibáñez, quien fue hospitalizado de emergencia

El actor y comediante, Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez se encuentra pasando por un grave problema de salud, por lo que tuvo que ser hospitalizado de emergencia.

La noticia sobre la hospitalización del actor, famoso por su trabajo en la serie de ‘Vecinos’, fue confirmada por los comentaristas deportivos Enrique Burak y Antonio de Valdés.

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¿Cuál es el estado de salud de Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez?

El conductor de Televisa, publicó en su perfil de X, que se necesitan donadores de sangre para Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez, quien está internado en la Ciudad de México, sin revelar más detalles sobre su salud.

"Ojalá nos puedan ayudar. El Flaco Manuel Ibáñez requiere donadores de sangre 0 negativo en el hospital ABC de Santa Fe, muchas gracias a todos"

En la misma plataforma social, Enrique Burak también publicó un mensaje en apoyo al comediante y actor.

"Manuel "El Flaco" Ibáñez necesita de su ayuda. Se encuentra delicado en el hospital ABC de Santa Fe y requiere sangre tipo 0 negativo. Ojalá puedan ayudarlo"

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Aunque se desconoce el padecimiento que enfrenta el actor, se sabe que su estado es delicado.

¿Quién es Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez?

El actor alcanzó la fama por su trabajo en el cine de ficheras, el teatro y la televisión en México, aunque en los últimos años es recordado por su papel en la serie de ‘Vecinos’.

Dentro de sus trabajos más recordados, se encuentran producciones como: “Rubí", "Un gancho al corazón" y "Hasta que el dinero nos separe".

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