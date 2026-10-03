Bloquean por segunda ocasión la avenida José López Portillo ante la falta de agua en fraccionamiento Urbi

Por segundo día consecutivo, vecinos del fraccionamiento Urbi Villas se manifestaron y bloquearon la avenida José López Portillo, a la altura de la zona norte de la ciudad, en protesta por la grave escasez de agua potable que padecen en sus viviendas desde hace más de cuatro días. ​

Alrededor de 15 inconformes se concentraron sobre la citada vía de circulación para cerrar el paso vehicular de manera intermitente, exigiendo la presencia inmediata de las autoridades correspondientes y representantes de la empresa concesionaria para que les brinden una solución definitiva a la falta del suministro, considerado indispensable para sus actividades cotidianas.

La movilización es continuidad de las acciones emprendidas desde el pasado viernes, cuando un grupo de habitantes del mismo asentamiento tomó la vialidad generando un severo asentamiento vehicular.

Durante esa primera jornada se registraron momentos de tensión y conatos de bronca entre manifestantes y trabajadores de diversos sectores que intentaban retornar a sus hogares tras sus jornadas laborales. ​

Pese a que el viernes los colonos sostuvieron un diálogo preliminar con las autoridades, aseguraron que no se cumplieron los acuerdos ni se restableció el servicio.

Ante la falta de respuestas concretas, decidieron retomar los bloqueos durante la noche de este sábado. ​

Al lugar arribaron elementos de la Dirección de Tránsito Municipal para acordonar el área, implementar operativos de desviación y tratar de agilizar el flujo de vehículos, el cual se vio gravemente afectado a lo largo de varios kilómetros.

Los manifestantes advirtieron que mantendrán sus medidas de presión hasta que el agua vuelva a fluir de manera regular en sus hogares.