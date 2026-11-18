La empresa de lucha libre Desastre Total Ultraviolento “DTU” regresará el viernes 4 de diciembre desde las 20:00 horas a la Arena Revolución Cancún, con la lluvia de estrellas de la empresa que fundó el gladiadore mexicano Crazy Boy, quien echará la casa por la ventana en el cerrojazo de temporada de la empresa hidalguense en Cancún.

La noticia la dio a conocer la directiva de la Arena Revolución Cancún en sus redes sociales, en la que adelantó a los gladiadores que participarán en la velada luchística, en los que se destacan la presencia de Crazy Boy fundador de la empresa de lucha libre.

Además, la revelación del año, Lion Boy, gladiador parecido en su equipo a Felino “felinosky” hermano del Negro Casas y de Canelo Casas. Gladiador que, con tan solo 9 años de edad, Lion Boy, sin duda es la nueva promesa de la lucha libre en Veracruz, ya que ha sido la mascotita de Mini Darck Kahoz.

Quien ha sido entrenado por el mini Darck Kahoz y además fue su padrino, quien lo presentó como mascotita. Cabe destacar que, a pesar de su corta edad del gladiador, ha demostrado que con disciplina y el valor que se necesita para llegar ser el número uno y estar en la DTU.

Además, se presentará el gladiador Skino, luchador artemarcialista que la ha rompido en la empresa, y lo ha mantenido en las luchas titulares.

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Otra de las estrellas de la empresa “ultraviolenta” será el monarca Fight Panther junior, quien ya es un trotamundos, al participar en funciones en los Estados Unidos, la IWC Lagacy en Denver Colorado, gladiador que comenzó en el duro deporte de los costalazos a la edad de 14 años y a los 22 recibió su gran oportunidad de pertenecer a la empresa DTU.

Hermano de Aéreo Panther, el gladiador recibió la oportunidad de unirse a las filas de la citada empresa, después la presentación de su familiar. Cabe destacar, que el luchador ha compartido ring con Negro Navarro, Dragón Vane, Stephany Valquer y otras grandes super estrellas.

También en la función no podría faltar Aero Panther, peleador que ya es una leyenda en el deporte de los costalazos en México y en los Estados Unidos.

Cabe destacar, que entre las batallas más espectaculares en la que ha participado el luchador, fue en batalla de triple parejas entre El Valiente y su Hijo frente a los Hermanos de la Jungla, encuentro que terminó con las máscaras de Fight Panther y Aero Panther rotas, producto de la rudeza de la dinastía de los Valientes, gladiadores originarios de Guadalajara. Ante ello la velada luchística estará no apta para cardiacos, con el sello de la DTU.