Durante este miércoles 18 de noviembre, ‘La Granja VIP’ enfrentó su Asamblea de Nominación de la semana 11. En esta dinámica, los participantes realizan votos para elegir a los compañeros que completan la Tabla de Nominados y podrán ser elegidos por el público para abandonar el show.

Tras la asamblea, son cinco los nombres que se encuentran en riesgo y que este domingo durante la gala de eliminación podrán ser votados por el público para abandonar el programa. Estos granjeros fueron escogidos por sus compañeros, generando tensiones entre ellos.

Noticia Destacada ‘La Granja VIP’: ¿Quién es el capataz de la semana 11 del show?

¿Quiénes están en riesgo tras la Asamblea de Nominación?

Tras la Asamblea de Nominación de la semana 11 en ‘La Granja VIP’ que fue celebrada durante este miércoles, los cinco participantes que se encuentra en riesgo de eliminación son Mario "Mono" Osuna, Kevyn "Bicolor" Contreras, Niurka Marcos, Ivonne Montero y Kunno.

La tabla quedó de la siguiente manera: Mono fue El Legado que dejó Rafael Mercadante, Kevyn perdió el Duelo de Nominación, Niurka sumó la mayor cantidad de puntos en contra durante las votaciones, Ivonne quedó nominada al ser la segunda participante con más puntos y Kunno ingresó después de que Daniela usará el poder del Huevo Dorado.

Aunque la tabla de nominados se encuentra lista, el jueves 19 de noviembre tendrá lugar la Gala de Salvación, evento en donde uno de los participantes podrá salir del peligro y disfrutar una semana más dentro de la segunda temporada de ‘La Granja VIP’.

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