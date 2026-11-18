Enrique Vela, entrenador de las Iguanitas del Boston Cancún FC, reconoció que el buen paso que lleva el club en la Liga TDP MX se debe al esfuerzo de sus jugadores y disciplina, que los ha llevado a pelear el primer lugar general del grupo.

“Son los chavos los que se merecen el reconocimiento cuando hay una buena racha y ganan, los que tenemos la culpa en las derrotas somo los técnicos”, expresó en entrevista el integrante de la dinastía Vela, después del buen paso de las iguanitas cancunenses previó al cerrojazo de la temporada de la Liga TDP MX.

Sobre el punto que divide al primer lugar Tigrillos de Chetumal con 17 y la Iguanitas en segundo con 16, el entrevistado destacó que es el trabajo de sus dirigidos.

“Siempre me ha gustado trabajar con equipos jóvenes, darles oportunidades a los chavos, quienes han sabido aprovecharlas, lo que nos ha dado buenos resultados; los jóvenes deben de estar listos para cuando reciban la oportunidad y aprovecharla y es lo que han hecho los muchachos”, destacó el entrevistado.

Sobre el líder general del Grupo 1 de la liga Juvenil de Fútbol, el entrevistado destacó que mantienen una buena racha futbolera, lo que les han redituado buenos dividendos y ahora se mantienen en los más alto de la escalerita al cielo.

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“Los Tigrillos es un equipo con mucha tradición y con una gran afición por eso los hace fuertes en su casa, a pesar de que vienen de varias temporadas no con muy buenos resultados, ahora eso lo han dejado atrás y hoy se mantienen como el equipo a vencer”, expresó Vela.

Agregó que para vencer a unos de los equipos grandes de Quintana Roo como lo es Ejidatarios Bonfil habla del buen momento, por el que pasan.

“Es un equipo que ha dado la sorpresa, después de venir de temporadas con malos resultados hoy se mantiene de líder general y eso nos habla del gran momento por el que pasan”, aseguró Enrique Vela.

Sobre el contundente triunfo de sus dirigidos contra Mons Calpe de Yucatán de 4-0 y que los tiene a un solo punto del liderato general que mantienen los Tigrillos, el timonel reconoció que fue el trabajo, disciplina y el amor por la playera de sus dirigidos.

“El triunfo es base al trabajo que hacen los chavos, de ellos es el resultado, porque son ellos los que sufren en la cancha, en los entrenamientos, en dejar las fiestas, el pararse temprano e ir a entrenar y el amar su playera, eso se lo merecen los chavos; nosotros respondemos por las derrotas”, concluyó el integrante de la dinastía Vela.