La modelo, conductora y ex Miss Universo mexicana Andrea Meza fue trasladada de emergencia a un hospital tras presentar un malestar físico minutos antes de iniciar la transmisión del programa televisivo ‘La mesa caliente’, de la cadena Telemundo; generando preocupación entre sus seguidores.

El incidente tuvo lugar poco antes de la emisión correspondiente al martes 17 de noviembre; sin embargo, los hechos fueron dados a conocer públicamente a lo largo de este miércoles 18 de noviembre a través de los espacios informativos y de espectáculos de la misma televisora.

Noticia Destacada Miss Universo 2026: así es el traje de María Vargas inspirado en los flamencos de la Península

¿Cuál es el estado de salud de Andrea Meza?

La noticia fue confirmada también durante la emisión del programa En casa con Telemundo, donde el presentador Gabriel Coronel informó a la audiencia que la conductora había sufrido una descompensación y fue trasladada en camilla, permaneciendo acompañada en todo momento por sus compañeras.

Una vez ingresada en el hospital, el personal médico sometió a Andrea Meza a distintos análisis de laboratorio para determinar el origen de sus síntomas. Según relataron las propias conductoras, entre los exámenes practicados se incluyó una prueba de embarazo debido a las especulaciones; sin embargo, dicha posibilidad fue descartada.

Respecto a su evolución, se informó posteriormente que Andrea Meza se encuentra estable y bien de salud, aunque continúa bajo observación médica a la espera de concluir las evaluaciones correspondientes. Hasta el momento, ni la conductora ni sus representantes han emitido un comunicado personal con un diagnóstico médico definitivo.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal