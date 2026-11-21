Alrededor de 800 personas, entre agremiados y familiares, se congregaron desde las 16:00 horas de este sábado en las inmediaciones del salón Turquesa, con motivo del cierre de campaña de Julio Castillo, contendiente a la secretaría general del Sindicato Andrés Quintana Roo.

De acuerdo con los reportes recabados en el sitio, la afluencia de asistentes comenzó a registrarse a partir de las cuatro de la tarde, generando movimiento constante en los accesos del recinto.

Debido a que el aspirante aún no arribaba al punto de reunión al inicio de la convocatoria, los organizadores dispusieron la presentación de un espectáculo en vivo para amenizar la espera.

Durante ese lapso inicial, se distribuyeron bebidas y botanas entre los presentes, quienes permanecieron en el área destinada al evento observando la presentación artística mientras aguardaban el inicio formal del acto.

Fue alrededor de las 17:20 horas cuando se registró el arribo de Julio Castillo al salón Turquesa.

Su ingreso al inmueble estuvo acompañado por música de mariachi, momento en el que los asistentes comenzaron a ondear globos de color dorado y a emitir consignas en respaldo al aspirante, quien encabeza la denominada planilla dorada.

Tras su llegada, Castillo realizó un recorrido por las distintas mesas instaladas en el lugar para saludar de manera directa a los agremiados y a sus familias.

Una vez concluida esta interacción entre los asistentes, el contendiente subió al templete principal acompañado por los integrantes de su equipo de trabajo, conformado por aproximadamente 28 personas, para dirigirse a los presentes y agradecer la asistencia y el respaldo manifestado durante el periodo proselitista.

Durante su intervención ante el micrófono, el candidato a la dirigencia del Sindicato Andrés Quintana Roo emitió declaraciones respecto al desarrollo de la contienda interna.

En su mensaje, señaló directamente al equipo contrario, afirmando que sus opositores estaban incurriendo en prácticas desleales durante el proceso, llegando incluso a mencionar que replicaban hasta su forma de caminar.

El evento transcurrió con la presencia de numerosas familias que mantuvieron el ambiente de respaldo mediante porras y el uso de distintivos dorados en el interior del salón.

La jornada concluyó sin que se reportaran incidentes mayores o alteraciones al orden público en el perímetro del salón Turquesa, desalojando los asistentes el recinto de manera paulatina tras el término de los discursos en el escenario.