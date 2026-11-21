Por estar ubicado a trasmano, estudiantes del CBTA 291 de Dziuché, no trasintan el camino que se abrió hace 6 años para que no pasen por la carretera federal cuando acuden al plantel educativo por las mañanas. Indicaron padres de familia y ciudadanos.

Además, señalaron, el camino está deteriorado porque es camino blanco, y dijeron que las lluvias han estado arrastrando el sascab.

También, dijeron, ha crecido hierba sobre la vía, Ibdicaron ese camino lo ocupan más los parceleros qué tienen terreno ahí, que los estudiantes, porque se mantiene muy solitario.