El pago de aguinaldo 2026 es una de las prestaciones laborales que deben recibir los trabajadores en México antes del 20 de diciembre. La cantidad depende del sueldo que percibe cada persona, su antigüedad y los días de aguinaldo establecidos en su contrato.

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el aguinaldo mínimo equivale a 15 días de salario por un año completo de servicio. Algunas empresas otorgan una cantidad superior como parte de sus prestaciones.

¿Cómo calcular el aguinaldo 2026 según tu sueldo?

Para conocer cuánto aguinaldo te corresponde, primero debes identificar tu salario mensual bruto, es decir, antes de los descuentos de nómina.

Después, divide esa cantidad entre 30 para obtener tu salario diario.

La fórmula es:

Sueldo mensual ÷ 30 = salario diario

Posteriormente, multiplica el resultado por los 15 días mínimos establecidos en la legislación laboral.

Salario diario × 15 = aguinaldo anual

Por ejemplo, si percibes 12 mil pesos mensuales, tu salario diario equivale a 400 pesos. Al multiplicar esa cantidad por 15, obtienes un aguinaldo de 6 mil pesos, antes de impuestos.

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¿Cuánto aguinaldo recibirás si ganas entre 8 mil y 25 mil pesos?

Estos son algunos ejemplos del pago de aguinaldo para trabajadores que completaron un año de servicio y reciben 15 días de salario:

sueldo mensual (pesos) aguinaldo bruto (Pesos) $8,000 $4,000 $10,000 $5,000 $12,000 $6,000 $15,000 $7,500 $18,000 $9,000 $20,000 $10,000 $25,000 $12.500 Calcula tu aguinaldo

Las cantidades son estimaciones antes de posibles retenciones del Impuesto sobre la Renta (ISR).

¿Cómo calcular el aguinaldo si trabajaste menos de un año?

Los trabajadores que no completaron 12 meses de servicio también tienen derecho al aguinaldo proporcional.

Para calcularlo, multiplica el salario diario por 15, divide el resultado entre 365 y multiplícalo por los días trabajados durante 2026.

Por ejemplo, con un sueldo mensual de 12 mil pesos y 180 días trabajados, el aguinaldo proporcional sería de aproximadamente 2 mil 958.90 pesos.

Este derecho también corresponde a quienes renunciaron o fueron despedidos antes de diciembre.

El #Aguinaldo2026 es un derecho de todas las personas trabajadoras. Debes recibirlo antes del 20 de diciembre y equivale, como mínimo, a 15 días de tu #Salario. 💰📆 Aquí te contamos más. ☝️🤓 #Finanzas #TrabajoMéxico #Navidad https://t.co/GrGVMs2L9F — STPS México (@STPS_mx) November 21, 2026

¿Cuándo deben pagar el aguinaldo 2026?

La legislación establece que el pago de aguinaldo debe realizarse antes del 20 de diciembre de 2026.

La prestación corresponde a quienes mantienen una relación laboral regulada por la LFT, incluidos trabajadores de planta, eventuales y contratados por tiempo determinado.

Si el empleador no realiza el pago, el trabajador puede solicitar asesoría gratuita ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

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