La influencer Paolita Suárez protagonizó otro momento polémico durante la celebración del viernes 20 de noviembre. Personal de seguridad tuvo que intervenir para acompañarla fuera del festejo, mientras videos de su comportamiento se viralizaron en redes sociales.

Los videos difundidos en redes sociales muestran a la influencer en aparente estado de ebriedad, con dificultades para mantenerse en pie. La situación generó comentarios entre los seguidores del reality, especialmente porque se trata del segundo viernes consecutivo en que Paola protagoniza una polémica relacionada con el consumo de alcohol.

De acuerdo con los videos compartidos por espectadores y retomados por distintos medios, Paola Suárez habría consumido bebidas alcohólicas en exceso durante la fiesta temática del programa.

En algunos momentos se le observó llorando mientras sonaba la música y conviviendo con los invitados. También llamó la atención cuando se acercó al cantante El Coyote para pedirle el micrófono, aunque el intérprete continuó con su presentación.

La situación escaló durante la madrugada, cuando los guardias ingresaron para acompañarla fuera del festejo y llevarla a descansar. En las grabaciones se observa que la influencer no parecía querer retirarse inicialmente, pero finalmente fue escoltada por el personal.