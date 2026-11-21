La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que se ampliará la capacidad de la nueva sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Zacatecas, con el objetivo de incrementar los espacios disponibles para estudiantes de educación superior.

A través de un video publicado este sábado 21 de noviembre de 2026 en su cuenta de X, la mandataria informó que el proyecto originalmente contempla instalaciones para mil 600 estudiantes, pero decidió ampliar su capacidad.

Durante el recorrido estuvo acompañada por el gobernador David Monreal Ávila; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el titular de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina.

Universidad Rosario Castellanos en Zacatecas tendrá Medicina y Enfermería

Sheinbaum explicó que tomó la decisión de ampliar la sede universitaria para duplicar y posteriormente triplicar su capacidad, con trabajos previstos para el próximo año.

El nuevo campus contará con escuelas de Medicina y Enfermería, como parte de la ampliación de la oferta educativa pública en la entidad.

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La presidenta señaló que el propósito es garantizar más espacios universitarios y atender la demanda de jóvenes que buscan continuar sus estudios profesionales.

Sheinbaum destaca becas para estudiantes de Zacatecas

La mandataria recordó que previamente encabezó un evento de Becas para el Bienestar en el municipio de Villanueva.

Afirmó que Zacatecas forma parte de las cinco entidades donde los estudiantes cuentan con apoyos económicos desde primaria hasta universidad.

En educación superior, destacó la implementación de la Beca Gertrudis Bocanegra, dirigida a estudiantes universitarios.

Gira por Zacatecas este sábado 21 de noviembre. https://t.co/kHBIs2PxYz — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 21, 2026

Gobierno federal anuncia obras de salud y carreteras en Zacatecas

Durante su mensaje, Sheinbaum también informó que se desarrolla una unidad hospitalaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Guadalupe.

Asimismo, anunció que la ampliación de la carretera Osiris-Cuauhtémoc podría comenzar a principios de 2027, de acuerdo con las previsiones del Gobierno federal.

La presidenta señaló que estos proyectos forman parte de las obras de infraestructura educativa, hospitalaria y carretera que su administración impulsa en Zacatecas.

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