“Mucho discurso, pocos resultados": Ciudadanos cuestionan promoción política anticipada en Cancún

Aunque los tiempos electorales aún no inician formalmente, en Benito Juárez la disputa interna de Morena ya se libra en territorio, en redes sociales y, según señalamientos ciudadanos, desde el ejercicio mismo del poder público. La constante presencia de actores políticos, la promoción personalizada y el uso intensivo de plataformas digitales han encendido el debate entre cancunenses, quienes cuestionan si se trata de trabajo institucional… o de campañas adelantadas disfrazadas.

Uno de los nombres más visibles es el de Pablo Bustamante, actual titular de la Secretaría del Bienestar estatal, cuya actividad pública se ha intensificado en colonias populares. Entregas de apoyos, recorridos y eventos son documentados de manera constante en Facebook e Instagram, donde su imagen aparece de forma reiterada. En grupos vecinales y páginas locales, usuarios han comenzado a cuestionar esta dinámica.

Noticia Destacada Denuncian campañas adelantadas en Cancún con bardas pintadas y entrega de apoyos

“Todo el día lo vemos en publicaciones, pero aquí, en la colonia, seguimos con calles sin pavimentar y sin seguridad”, escribió un usuario en Facebook. Otro comentario recurrente señala: “No está mal que apoyen, pero parece más promoción personal que otra cosa”.

A la par, el diputado Jorge Sanén mantiene una estrategia más institucional, centrada en la difusión de iniciativas legislativas. Sin embargo, también ha sido objeto de observaciones en redes, donde ciudadanos cuestionan el impacto real de dichas propuestas. “Mucho discurso en el Congreso, pero pocos resultados que se vean en la calle”, se lee en publicaciones compartidas en X.

En el caso de Verónica Lezama Espinosa, su nombre ha comenzado a circular en conversaciones digitales como posible figura en el escenario político local. La cercanía con la gobernadora Mara Lezama Espinosa ha detonado una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios cuestionan la posibilidad de una continuidad política dentro del mismo entorno familiar. “¿Otra vez los mismos apellidos?”, “Eso no es cambio, es continuidad”, son algunas de las expresiones que se repiten en foros ciudadanos.

Ciudadanos aseguran que en medios digitales ven mucha publicidad / Especial

Por su parte, la senadora Anahí González Hernández también aparece en el radar político. Aunque su presencia en Cancún ha sido más limitada en comparación con otros perfiles, en redes sociales se le menciona como una posible carta del partido. No obstante, usuarios han cuestionado su cercanía con las problemáticas locales. “Aquí casi no se le ve, solo en eventos grandes”, señala un comentario difundido en Instagram.

Dentro de una línea más crítica, el diputado Ricardo Velazco Rodríguez ha generado conversación por sus posicionamientos directos sobre temas internos del movimiento. Sus intervenciones han sido compartidas ampliamente en plataformas como YouTube y Telegram, donde algunos usuarios lo respaldan por “decir lo que otros no”, mientras que otros consideran que sus posturas responden a disputas internas más que a una agenda ciudadana.

En tanto, Jorge Aguilar Osorio mantiene presencia en comunidades rurales, aunque su nombre también ha sido incluido en análisis políticos sobre posibles aspiraciones. En redes, ciudadanos del sur del estado han señalado la necesidad de mayor atención al campo. “Mucho recorrido, pero el apoyo no llega completo”, escribió un productor en un grupo de Facebook.

El caso de Alberto Batun Chulim tampoco ha pasado desapercibido. Con una trayectoria que abarca varias legislaturas, su permanencia en el ámbito público ha sido objeto de cuestionamientos. En publicaciones digitales, usuarios han preguntado sobre los resultados concretos de su labor legislativa. “¿Qué leyes ha impulsado que realmente nos beneficien?”, se cuestiona en comentarios que circulan en distintas plataformas.

En este contexto, Cancún enfrenta problemáticas cotidianas que contrastan con la actividad política anticipada: inseguridad en colonias populares, servicios públicos deficientes y crecimiento urbano desordenado. Mientras tanto, en el entorno digital, la ciudadanía observa, critica y documenta.

Las redes sociales se han convertido en un espacio donde se exhibe esta dualidad. Por un lado, publicaciones oficiales que destacan logros y programas; por otro, denuncias ciudadanas que evidencian carencias. Videos de calles en mal estado, reportes de asaltos y reclamos por falta de servicios circulan diariamente, generando un contraste que alimenta el descontento.

Hasta ahora, Morena no ha definido reglas claras para el proceso interno en Benito Juárez; sin embargo, en la práctica, la contienda parece haber comenzado. La exposición mediática, el uso de recursos públicos —señalado en redes— y la constante presencia en territorio son elementos que la ciudadanía ya identifica como parte de una carrera política adelantada.

En Cancún, donde el crecimiento urbano no siempre ha ido acompañado de servicios suficientes, la discusión no gira únicamente en torno a quién será el próximo candidato, sino a si las autoridades actuales están respondiendo a las necesidades inmediatas de la población.

“Que dejen de pensar en elecciones y se pongan a trabajar”, resume un comentario que se repite con frecuencia en redes sociales.

Así, entre publicaciones, recorridos y posicionamientos, la política local se mueve en un terreno donde la percepción ciudadana comienza a marcar la pauta. Y, en ese escenario, la crítica no proviene solo de adversarios políticos, sino de una población que, cada vez con mayor frecuencia, utiliza las plataformas digitales para exigir cuentas.