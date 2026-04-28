Conductora esquiva bache y provoca choque con pochimóvil en Ciudad del Carmen

Un incidente vial entre un automóvil particular y un pochimóvil se registró en calles de la colonia La Rivera, dejando como saldo daños materiales de consideración y afectaciones momentáneas a la circulación, sin que se reportaran personas lesionadas.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Puerto de Campeche, en su cruce con la calle Río San Pedro, donde, de acuerdo con la versión del operador del pochimóvil, una unidad roja con placas 23GUR6 del estado de Campeche circulaba sobre su carril derecho con dirección hacia la avenida Isla de Tris.

Fue en ese punto cuando, presuntamente, la conductora de un automóvil Kia K3 azul, placas DHV-521-B del estado de Campeche, realizó un movimiento brusco al volante, invadiendo el carril contiguo y terminando por impactar de costado al vehículo de tres ruedas.

Ambas unidades resultaron con daños materiales. / Israel Lozano

Tras el golpe, ambas unidades avanzaron algunos metros antes de detenerse, lo que generó afectaciones al flujo vehicular en la zona. En el lugar, la conductora del automóvil explicó que realizó el volantazo con la intención de esquivar un bache de gran tamaño, sin prever que terminaría colisionando con el pochimóvil.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y abanderar la zona, en tanto los involucrados dialogaban para llegar a un acuerdo por el pago de los daños.

Finalmente, ambas partes lograron conciliar, por lo que retiraron sus unidades de la vialidad para restablecer la circulación, quedando el incidente únicamente en daños materiales.

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JGH