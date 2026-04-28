Director de secundaria de Campeche niega acusaciones de acoso sexual

Al negar las acusaciones de presunto acoso sexual hacia un estudiante, y revirar que son totalmente falsas, el director de la Escuela Secundaria General (ESG) número 7 'Joaquín Baranda', Jesé Elías Canché Tucuch, aseguró que, tras enterarse de la publicación en redes sociales, se puso a disposición del área jurídica de la Secretaría de Educación (Seduc) y se contactó a la madre de familia que lo señaló, quien hasta el momento no se ha presentado para interponer la denuncia formal.

Por tal razón, el directivo confirmó que ya inició un proceso legal por esta calumnia que —sentenció— mancha su trayectoria de 14 años al servicio de la educación.

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Sostuvo que su prioridad es continuar con el trabajo académico y mantener la confianza de la comunidad escolar, subrayando que su administración se rige bajo protocolos que privilegian la seguridad e integridad de las y los estudiantes.

Respecto a un video que recientemente circuló en redes sociales, donde se observa una agresión a las afueras del plantel, aclaró que se trata de un hecho ocurrido en septiembre del 2025, y que fue retomado. Precisó que, en su momento, la institución actuó conforme a sus atribuciones, notificando a padres de familia y solicitando la intervención de las autoridades de seguridad pública.

El director explicó que el agresor no pertenecía al plantel, y añadió que, tras la intervención de las autoridades y la atención de los padres de los involucrados, no se han registrado nuevos actos de este tipo relacionados con alumnos de la escuela.

En cuanto a los protocolos de actuación, detalló que, ante cualquier situación de riesgo, se realiza el reporte inmediato al 911, se informa a los padres de familia y, de ser necesario, se canaliza a los estudiantes a instancias especializadas para su seguimiento. También destacó la coordinación permanente con autoridades de seguridad para reforzar la vigilancia en los horarios de entrada y salida.

Finalmente, reconoció que, si bien los adolescentes pueden incurrir en conductas inapropiadas, es fundamental trabajar en la prevención. En ese sentido, aplaudió el programa 'Somos el Cambio', enfocado en fomentar la conciencia entre el alumnado para evitar la normalización de la violencia y promover una convivencia escolar sana.