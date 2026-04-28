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Tragedia empaña fiesta familiar en Homún: muere niña de 3 años tras caer en una piscina

Una menor de 3 años cayó en una piscina durante una fiesta en Homún, donde perdió la vida.

Por Alejandro Collí

28 de abr de 2026

2 min

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La menor de 3 años murió ahogada en una piscina en Homún
La menor de 3 años murió ahogada en una piscina en Homún / Especial

Una niña de tres años de edad perdió la vida tras caer accidentalmente en una piscina de una quinta denominada “La Presumida”, del municipio de Homún, donde se efectuaba una reunión familiar. La madre de la menor, identificada con las iniciales L.A.R.P., de 20 años de edad y originaria de Cuzamá, estaba con la menor.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en la quinta ubicada en la calle 22, donde una familia estaba reunida. En un momento de descuido, la menor se separó del grupo y cayó a la piscina sin que los adultos lo advirtieran de inmediato.

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Según versiones recabadas, la mujer se ausentó brevemente para buscar alimentos, situación en la que perdió de vista a su hija, de iniciales K.D.S.R. Al regresar y no encontrarla, inició su búsqueda con apoyo de los asistentes.

Minutos después, la menor fue localizada dentro de la piscina, que tiene aproximadamente metro y medio de profundidad. Los presentes la sacaron del agua y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Solicitaron auxilio a través de los números de emergencias 9-1-1.

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Elementos paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al sitio y brindaron atención médica. Según el informe, la niña presentaba cianosis, una coloración azulada de la piel causada por la falta prolongada de oxígeno, lo que evidenciaba la gravedad de su estado.

Posteriormente, la niña fue trasladada de urgencia a la clínica del Seguro Social en Acanceh, considerado el más cercano con capacidad para atender emergencias pediátricas. A pesar de los esfuerzos, al llegar al hospital el personal médico confirmó que la menor no contaba con signos vitales, determinaron como causa de muerte asfixia por sumersión.

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