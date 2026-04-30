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Quintana Roo / Isla Mujeres

Sofocan primer incendio forestal en Francisco May durante temporada de calor

Para apagar el siniestro en la zona de vegetación se requirió el arribo de una unidad de pipa con agua.

Por Ovidio López

30 de abr de 2026

1 min

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Representante de la Zona Agrícola expuso la presunta falta de coordinación para actuar en casos de siniestros como este
Representante de la Zona Agrícola expuso la presunta falta de coordinación para actuar en casos de siniestros como este / Ovidio López

Se produjo el primer incendio forestal en esta temporada de calor en Francisco May, el siniestro fue sofocado luego de consumir alrededor de una hectárea de superficie, informó Protección Civil.

El evento ocurrió la tarde del miércoles, a la altura de 24 kilómetros de la carretera a esa poblado. Hubo oportuno arribo de una unidad de pipa con agua para llevar a cabo el combate con el personal asignado.

La brigada instalada para detectar y combatir este tipo de fenómenos fue decisiva para que el fuego no salga de control, dijo uno de los integrantes del equipo.

Juan May, representante de la Zona Agrícola, manifestó hace poco que hay plena coordinación con Francisco May para actuar oportunamente con estos siniestros, cuando hace dos meses se abrió una brecha en los alrededores de ambos poblados para que se contenga un eventual avance de un conato.

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