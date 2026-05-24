Sujeto alcoholizado agrede a su esposa en fraccionamiento Privadas Sacbé de Cancún

Una mujer del fraccionamiento Privadas Sacbé decidió poner fin a una situación de violencia familiar y solicitó el apoyo de las autoridades luego de que su esposo, presuntamente bajo los efectos del alcohol, intentara agredirla físicamente y causara severos daños dentro de su vivienda durante un arranque de ira.

Los hechos ocurrieron durante la noche, cuando vecinos del lugar comenzaron a escuchar gritos, discusiones y fuertes golpes provenientes de una de las casas del fraccionamiento. El escándalo alarmó a varias familias de la zona, quienes temieron que la situación pudiera terminar en una tragedia, por lo que realizaron llamadas al número de emergencias 911 para pedir la intervención de la Policía.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer se encontraba dentro de su domicilio cuando comenzó una discusión con su pareja. Sin embargo, el hombre se tornó agresivo y amenazante, situación que rápidamente salió de control. En medio de su enojo, el sujeto empezó a destruir parte de la vivienda, rompiendo puertas y ventanas mientras presuntamente intentaba atacar a la víctima.

El ruido provocado por los destrozos generó preocupación entre los vecinos, quienes permanecieron atentos a lo que ocurría mientras esperaban la llegada de las autoridades. Algunos habitantes señalaron que los gritos y el sonido de los cristales rompiéndose se escuchaban desde varias casas cercanas.

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Minutos después, elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar para atender el reporte de violencia familiar. Al llegar, los uniformados encontraron al hombre alterado y aparentemente en estado de ebriedad, por lo que procedieron a intervenir para evitar que continuara la agresión.

La afectada explicó a los agentes lo sucedido y señaló directamente a su esposo como responsable tanto de los daños ocasionados en la vivienda como de intentar golpearla durante la discusión.

Tras controlar la situación, los policías procedieron a detener al sujeto y trasladarlo ante las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades y la integración de las investigaciones. Aunque no se reportaron personas lesionadas, la vivienda sí presentó daños materiales considerables debido a los destrozos ocasionados durante el altercado.