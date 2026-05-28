INE desecha denuncia contra Moisés Bates y lo ratifica como titular del Iepac

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó ayer a Moisés Bates Aguilar como consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac), luego de declarar improcedente una queja promovida en su contra por presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de materiales electorales.

La decisión fue tomada durante una sesión extraordinaria del órgano electoral nacional, en la que se analizó el proyecto de resolución correspondiente al expediente UT/SCG/PRCE/GAMS/JL/YUC/9/2025, derivado de una denuncia presentada por Geysi Argelia Martín Sosa.

Tras revisar el caso, consejeras y consejeros del INE concluyeron que no existen elementos suficientes para configurar alguna causal de remoción prevista en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), normativa que regula el desempeño de los integrantes de los organismos públicos locales electorales.

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De acuerdo con la información contenida en el expediente, la queja señalaba presuntas “conductas que pudieran configurar alguna de las causales de remoción” contempladas en el artículo 102, párrafo 2, de dicha legislación.

Supuestos no acreditados

Según información pública citada en el procedimiento, los señalamientos estaban relacionados con supuestos errores y presunta negligencia en la contratación de materiales y documentación electoral, incluida documentación con emblemas partidistas, mediante un esquema de adjudicación directa a una empresa que presuntamente no cumplía con determinados requisitos.

Sin embargo, el Consejo General del INE determinó que no se acreditaron faltas graves ni acciones que vulneraran los principios rectores de la función electoral, por lo que resolvió desechar la queja y mantener a Bates Aguilar al frente del órgano electoral yucateco.

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En la resolución se establece que el actuar del funcionario “se ha mantenido apegado a los principios rectores de la función electoral”, entre ellos la legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia que deben regir el trabajo de las autoridades electorales.

Bajo observación

La permanencia de Moisés Bates Aguilar –designado por el INE como presidente del Iepac en octubre del 2021 para un periodo de siete años– ocurre en un contexto en el que los organismos electorales locales mantienen bajo observación diversos procesos administrativos y de contratación rumbo a futuros ejercicios electorales.

En Yucatán, el Iepac tuvo participación central en la organización del proceso electoral del 2024, considerado uno de los más amplios en la historia reciente del estado por el número de cargos en disputa y el nivel de competencia política.

El artículo 102 de la LGIPE establece que las y los consejeros presidentes de los organismos electorales locales únicamente pueden ser removidos por causas graves, entre ellas violaciones a la Constitución, incumplimiento reiterado de obligaciones o actuaciones que afecten los principios de la función electoral.