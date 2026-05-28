Chivas comienza limpia en su plantilla y Miguel Tapias apunta a salir

Las primeras decisiones importantes comienzan a tomar forma en Chivas rumbo al Apertura 2026. A pocas semanas del arranque de la pretemporada, la directiva rojiblanca ya analiza movimientos en su plantilla y uno de los futbolistas que tendría las horas contadas en el club sería Miguel Tapias.

De acuerdo con distintos reportes, el defensor mexicano ya habría sido informado de que no entra en los planes deportivos para el siguiente torneo, por lo que aparecería entre los elementos transferibles durante este mercado de fichajes. La intención del club es comenzar una renovación importante en varias zonas del equipo.

Aunque Miguel Tapias tuvo participación constante durante buena parte del Apertura 2025, poco a poco perdió protagonismo dentro de la idea futbolística de Gabriel Milito. Conforme avanzó la temporada, el estratega comenzó a utilizar otras alternativas defensivas y el zaguero quedó relegado.

Para el Clausura 2026, las oportunidades del defensor disminuyeron todavía más. Incluso el cuerpo técnico recurrió a improvisaciones defensivas con otros jugadores debido a lesiones y ajustes tácticos, dejando a Tapias con muy poca actividad en el cierre del semestre.

La competencia interna y los cambios dentro del esquema terminaron afectando al futbolista, quien no logró consolidarse como un elemento indispensable dentro del nuevo proyecto deportivo del Rebaño. A diferencia de otros jugadores de experiencia, su continuidad perdió fuerza en las últimas semanas.

Mientras tanto, en Verde Valle continúan evaluando posibles refuerzos y negociaciones para fortalecer al equipo de cara al siguiente campeonato. La directiva busca construir una plantilla más competitiva que permita a Chivas recuperar protagonismo en la Liga MX después de torneos irregulares.

Con ello, el conjunto rojiblanco comienza una etapa de ajustes importantes en busca de volver a pelear por los primeros puestos del futbol mexicano y dejar atrás las dudas que rodearon al equipo durante los últimos certámenes.