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Quintana Roo / Chetumal

Reportan dos accidentes viales durante la mañana de hoy jueves en Chetumal

Los accidentes involucraron tres autos particulares y una motocicleta, además de heridos reportados.

Por Fernando Baeza

28 de may de 2026

2 min

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Los tripulantes de la motocicleta terminaron lesionados al salir proyectados
Los tripulantes de la motocicleta terminaron lesionados al salir proyectados / Especial

La mañana de este jueves, la capital del estado registró dos aparatosos incidentes viales que movilizaron de manera simultánea a las corporaciones de emergencia y a los agentes de tránsito. El primero de los sucesos tuvo lugar en el cruce de la calle Belice con Manuel Ignacio Altamirano, una zona de alto flujo vehicular donde, durante las primeras horas del día, dos vehículos particulares protagonizaron un violento encontronazo.

Según los reportes preliminares, la falta de precaución al conducir y el exceso de velocidad fueron las causas para que los automotores colisionaran de manera frontal, dejando ambas unidades con daños materiales.

Testigos señalaron que el conductor aceleró y escapó tras provocar el accidente

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Mientras las autoridades se trasladaban al primer punto para atender la situación, un segundo reporte de auxilio ingresó a través del número de emergencias 911, alertando sobre un nuevo percance ocurrido en el cruce de la avenida Erick Paolo Martínez con la calle Naranjal.

En este caso estuvieron involucrados un auto compacto color azul y una motocicleta sin placas, siendo el conductor de esta última quien llevó la peor parte tras el impacto.

La motocicleta terminó derrapando varios metros sobre el pavimento, lo que dejó a sus tripulantes con diversas lesiones y contusiones, aunque, para fortuna de los involucrados, los servicios de paramédicos lograron estabilizarlos en el mismo lugar de los hechos, descartando heridas que pudieran comprometer su integridad física de manera definitiva.

aramédicos de la Cruz Roja acudieron para auxiliar al ciclista, pero ya no contaba con signos vitales

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Los elementos de la policía de tránsito se vieron obligados a implementar operativos de abanderamiento para agilizar el tráfico y evitar que los curiosos que disminuían su velocidad para observar la escena provocaran accidentes secundarios.

Las unidades involucradas en ambos percances fueron finalmente remolcadas por grúas particulares hacia el corralón correspondiente, mientras que los conductores fueron trasladados a las instalaciones de la dependencia municipal para rendir sus declaraciones y proceder con el deslinde de responsabilidades, garantizando el pago de los cuantiosos daños materiales registrados.

Las autoridades de vialidad hicieron un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones al conducir, especialmente en horarios matutinos cuando el flujo vehicular se incrementa notablemente y la prisa por llegar a los destinos se convierte en un factor de riesgo constante.

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