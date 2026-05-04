Falta de alumbrado pone en riesgo a vecinos de las regiones 220 y 221 en Cancún

Luminarias inoperantes sobre las avenidas Niños Héroes y Leona Vicario, en el tramo que comprende de la Chac Mool a la Kabah, mantienen en penumbras una extensión de aproximadamente un kilómetro. Esta situación deja en total oscuridad las vialidades durante las noches, representando un peligro constante para quienes transitan por la zona.

A pesar de que a altas horas de la noche y durante la madrugada aún existe flujo de trabajadores que regresan a sus hogares en las Supermanzanas 220 y 221, estos deben arriesgarse a ser blanco de atracos; además, la falta de alumbrado también aumenta la posibilidad de sufrir accidentes, como caídas en baches o atropellamientos, debido a que la señalización vial carece de reflejantes adecuados para la visibilidad de los conductores.

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Polet, vecina del sector, mencionó que esta problemática no es reciente y ocurre con frecuencia. Ante la persistente oscuridad, optó por instalar iluminación adicional en su vivienda para intentar disuadir a los delincuentes y proteger su patrimonio.

Se esperaría que el alumbrado público en los camellones de estas importantes arterias, ubicadas entre zonas habitacionales de alta densidad, funcionara correctamente al caer el sol; sin embargo, la realidad es distinta. Aquellos empleados que terminan su jornada entre las 22:00 y las 02:00 horas deben recorrer a pie este último tramo, enfrentando un camino de alto riesgo debido a la nula visibilidad.

“Las luces no prenden por las noches y debemos caminar por aquí debido a que nuestros transportes del trabajo nos dejan en la avenida Chac Mool o en la Kabah; por ello, cuando es posible usamos taxis o servicios de plataforma, pero de lo contrario nos vemos obligadas a caminar entre las sombras, lo cual resulta peligroso, al grado de que debemos usar la linterna del celular para guiarnos sobre el arroyo vehicular, ya que otro detalle importante es que tampoco hay banquetas”, mencionó la trabajadora Alondra.

Familias han optado por instalar luminarias fuera de sus domicilios para ayudar a los trabajadores que recorren la zona de noche / Erick Romero

Al ingresar en auto desde la avenida Chac Mool hacia la Niños Héroes en dirección a la Kabah, se recorre aproximadamente un kilómetro, en el que se aprecia cómo los postes del camellón permanecen completamente apagados o, en el mejor de los casos, emiten una luz muy tenue y titilante.

Dicha vialidad cuenta con varias intersecciones en calles como la 107, 103, 99 o 95, en las cuales existen pasos peatonales que ya no tienen recubrimiento antirreflejante, lo que representa un riesgo latente de accidente si los conductores no logran frenar a tiempo ante el cruce de un transeúnte.

Marcos, quien se desempeña como taxista, señaló que circula cada noche por este punto y es una constante encontrar las luminarias apagadas, lo cual afecta directamente su labor, debido a que la falta de visibilidad impide que los usuarios distingan su unidad.

“No podemos ver a las personas si es que requieren el servicio porque está tan oscuro que no se perciben, y ni ellos pueden vernos a tiempo”, afirmó el ruletero.

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Por su parte, la avenida Leona Vicario presenta un escenario similar con casi un kilómetro de alumbrado irregular, situación que incluso obligó a la vecina Polet a dejar de vender antojitos en su terraza ante la creciente sensación de inseguridad que impera en la zona.

Debido a esto, instaló cámaras y lámparas para dar claridad al frente de su vivienda con el fin de que los trabajadores que pasan puedan ver un poco, resaltando que le desconcierta que los equipos no funcionen pese a ser de tecnología LED y no ser tan antiguos.

“Estamos a oscuras y es terrible; no puede ser porque las luces no son tan antiguas y desconozco si es por falta de mantenimiento o alguien cortó la línea. Mientras tanto, puse más lámparas frente a mi casa porque la oscuridad era tanta que el foco de mi puerta no bastaba, y lo hago por el temor de que alguien quiera meterse a robar o hacer algo peor”, denunció la vecina.

En la zona se percibió una nula presencia de patrullas, salvo por alguna unidad que realizó un rondín rutinario, mientras que otros comercios operaban aprovechando sus propias luces para que los transeúntes pudieran esperar y continuar su camino.

La encargada de una tienda de abarrotes señaló que, aunque hasta el momento no se han registrado atracos, es constante el avistamiento de personas sospechosas en los alrededores.

Habitantes del sector hicieron un llamado a las autoridades competentes y a la concesionaria de alumbrado público, Óptima Energía (OE), para que acuda a estas avenidas a realizar las reparaciones necesarias, con el fin de devolver la iluminación a esta zona de la ciudad que permanece en penumbras.