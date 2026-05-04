Mal clima retrasa la regata “Sol al Sol” de Isla Mujeres

La regata “Sol a Sol”, en su edición 53, avanza con lentitud debido a los vientos asociados al Frente Frío 48 de la temporada, que afectó el golfo de México. La llegada de los primeros veleros a la meta se prevé en las últimas horas de hoy, cuando se pronostican corrientes del sur, de acuerdo con el comité organizador en Isla Mujeres.

La competencia se mantiene cerrada en la recta final. La embarcación yucateca “Maya”, que durante la mañana de ayer ocupaba el segundo sitio, fue desplazada por “Alas” horas más tarde. Por su parte, “Unión Atlántica II” se sostiene en la punta a corta distancia, mostrando mayor velocidad conforme se aproxima a la Península de Yucatán.

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De mantenerse esta tendencia, el arribo de las primeras posiciones podría darse la noche de hoy. “Unión Atlántica II” alcanzaría la meta a las 22:46 horas por su cercanía con Playa Norte; “Alas”, a las 00:40 de mañana; “Maya”, 00:52; “Libélula”, 3:35; “Decisión Dividida”, 4:19, y la embarcación británica “Libertad de Hamble”, a las 9:50. El resto de los participantes presenta ligero rezago, con llegadas previstas entre la tarde y noche de mañana.

El velero “Equinox 2” abandonó la contienda desde el segundo día, el sábado, debido a problemas en su desplazamiento, sin mayores detalles. La unidad regresó a San Petersburgo, Florida, punto de partida el viernes por la mañana, informaron fuentes de clubes náuticos.

Un integrante del comité organizador explicó que las corrientes del sur suelen favorecer a los participantes, mientras que las del norte disminuyen el avance, ya que dificultan el despliegue adecuado de las velas. Para el canal de Yucatán, hoy se prevén vientos del sureste con rachas de hasta 37 kilómetros por hora (km/h), que podrían intensificarse el miércoles a 46, según estimaciones de la Secretaría de Marina.

La Secretaría de Marina previó rachas de hasta 37 kilómetros por hora / Ovidio López

Los preparativos en tierra están en marcha. En Playa Norte se observó la presencia de personal de Sanidad Internacional, integrantes del cuerpo de jueces, responsables de logística, recepción, premiación y festejos.

Aficionados y participantes siguen minuto a minuto el avance de los 15 veleros rumbo a la meta. Tras los punteros, continúan “Garza Azul”, “Onda de Plata”, “Brizo”, “Después de Usted”, “Shawn Marie”, “Alegría”, “Geodésico 2”, “Legado Emblemático” y “Sol de Medianoche”.

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Preparación

Mientras se define esta competencia en las próximas horas, los organizadores de la siguiente justa, la “Regata Al Sol”, preparan a las embarcaciones para zarpar mañana desde Pensacola, Florida.

De acuerdo con pronósticos de las plataformas meteorológicas Windguru y Windy, se esperan vientos superiores a los 40 km/h los días 7, 8 y 9 en el canal de Yucatán, lo que podría favorecer un desplazamiento ágil y un arribo en aproximadamente 70 horas de navegación, anticiparon los encargados de recibir a los competidores en la meta.