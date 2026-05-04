“Me preocupa dar mis datos personales": Cancunenses admiten desconfiar en el registro de líneas móviles

A menos de dos meses de la fecha límite para completar el registro obligatorio de líneas móviles, el proceso continúa generando dudas, desinformación e incluso inconformidad entre usuarios en la ciudad.

De acuerdo con empleados de sucursales de Telcel consultados, a nivel local no existe un conteo visible del avance, aunque reconocieron que el corporativo concentra cifras globales. En ventanilla, la percepción es clara: muchas personas aún no realizan el trámite, desconocen el procedimiento o simplemente no desean hacerlo.

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A nivel nacional, reportes del sector de telecomunicaciones indican que el proceso ha avanzado, pero todavía millones de números permanecen pendientes de regularización, lo que podría generar saturación en las últimas semanas previas al plazo. Durante un recorrido por dos sucursales, usuarios señalaron que la información ha sido insuficiente o poco clara. “Sí he escuchado, pero no sé exactamente qué tengo que hacer”, comentó Luis, trabajador del sector turístico.

“No lo he hecho porque me preocupa proporcionar mis datos personales; ya suficiente es con la CURP biométrica. No entiendo por qué solicitan más información, si de por sí ya la tienen; eso podría aumentar las extorsiones”, expresó el comerciante Francisco Padilla.

“Me enteré cuando marqué al *111; ahí te indican que es obligatorio mediante una grabación y explican el procedimiento. No lo he realizado, creo que esperaré hasta el final. Lo que no aclaran es si cancelarán las líneas que no cumplan”, señaló Jorge, estudiante de bachillerato.

Ninguno de los entrevistados había concluido el trámite; algunos lo iniciaron, pero desistieron cuando se les solicitaron datos como la CURP. “Me llegó el enlace en un mensaje de texto, pero a la mitad salí de la aplicación y no lo completé”, indicó otro usuario.

Ciudadanos recibieron mensajes sobre la obligatoriedad del proceso / Liza Vera

Las personas consultadas expresaron desconfianza sobre el manejo de su información, al desconocer quién tendrá acceso a ella. Esta percepción podría influir directamente en el nivel de cumplimiento. A través de la línea *111, la compañía informa de manera constante sobre la obligatoriedad del registro, así como la fecha límite: 30 de junio del 2026. El proceso contempla la validación de identidad, lo que puede incluir datos personales y, en algunos casos, documentación oficial.

Desde el 9 de enero entró en vigor en todo el país la obligación de registrar todas las líneas de telefonía móvil, tanto de prepago como de pospago, como parte de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicadas en el Diario Oficial de la Federación. La medida exige vincular cada número con la identidad del usuario, con el objetivo de fortalecer la seguridad pública y combatir delitos como la extorsión y el fraude telefónico.

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Aquellas líneas que no realicen el trámite serán dadas de baja de forma definitiva, perdiendo acceso a llamadas, mensajes y datos móviles. La disposición aplica a servicios de prepago y pospago, tarjetas SIM físicas y eSIM, así como a líneas empresariales y aquellas utilizadas por menores de edad, que deberán registrarse a nombre de su tutor legal.

Quintana Roo es una entidad con alta penetración de telefonía móvil e internet, impulsada por su crecimiento poblacional y la actividad turística. Con alrededor de dos millones de habitantes, se estima que existen entre 2.5 y 3 millones de líneas activas, considerando que muchas personas utilizan más de un número y que el sector turístico opera con múltiples dispositivos laborales.

En el caso de extranjeros residentes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha dispuesto que la acreditación se realice mediante el número de residente temporal o permanente, con el fin de asegurar que ninguna línea en operación continua en México permanezca sin un titular identificado.