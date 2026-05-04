Atraco en empresa de plásticos en Campeche deja pérdidas millonarias

Más de un millón y medio de pesos en efectivo fueron sustraídos del interior de la empresa Plásticos y Derivados SAURI, ubicada en la calle Costa Rica, entre Tamaulipas y República, en el barrio de Santa Ana.

El robo fue descubierto por empleados al iniciar labores, quienes notificaron de inmediato a las autoridades. Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana acudieron al sitio para acordonar el área y levantar evidencias.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este millonario atraco.