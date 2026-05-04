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Campeche / Sucesos

Atraco en empresa de plásticos en Campeche deja pérdidas millonarias

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación tras el robo en Santa Ana.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

4 de may de 2026

1 min

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Más de 1.5 millones sustraídos en Santa Ana
Más de 1.5 millones sustraídos en Santa Ana / Dismar Herrera

Más de un millón y medio de pesos en efectivo fueron sustraídos del interior de la empresa Plásticos y Derivados SAURI, ubicada en la calle Costa Rica, entre Tamaulipas y República, en el barrio de Santa Ana.

El robo fue descubierto por empleados al iniciar labores, quienes notificaron de inmediato a las autoridades. Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana acudieron al sitio para acordonar el área y levantar evidencias.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este millonario atraco.

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