Detienen en flagrancia a un hombre por presunto narcomenudeo en Tulum

Un hombre de 41 años de edad fue detenido en flagrancia en Tulum por su probable participación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, durante un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con información oficial, la detención se realizó como parte de las acciones de la estrategia Blindaje Tulum, en la que participan la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana municipal, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

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El detenido fue identificado como Julio César “N”, originario del estado de Tabasco, quien fue asegurado tras ser sorprendido en posesión de diversas sustancias ilícitas. Durante la intervención, los elementos participantes le aseguraron más de 85 dosis de narcóticos, entre los que se encuentran marihuana, cristal, cocaína y la sustancia conocida como “tussi”.

Las autoridades señalaron que la detención se llevó a cabo bajo condiciones de flagrancia, lo que permitió su aseguramiento inmediato junto con las sustancias decomisadas. Posteriormente, el individuo fue puesto a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

El caso quedó en manos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, instancia que determinará la situación jurídica del detenido conforme a los procedimientos establecidos por la ley.