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Yucatán / Mérida

Trenecito del Centenario en Mérida suspende servicio de forma temporal por mantenimiento

La alcaldesa Cecilia Patrón dio a conocer que se inician trabajos de atención al trenecito del Centenario.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

4 de may de 2026

1 min

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Hasta nuevo aviso reanudará operaciones el trenecito del Centenario de Mérida
Hasta nuevo aviso reanudará operaciones el trenecito del Centenario de Mérida / Por Esto!

El trenecito del Zoológico Centenario de Mérida entró en suspensión temporal para iniciar con obras de mantenimiento y mejoras en su funcionamiento, informó la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada en su conferencia semanal.

Detalló que tras el incidente menor registrado el domingo, cuando nuevamente el trenecito se descarriló, autoridades decidieron suspender sus operaciones hasta nuevo aviso.

El trenecito del Centenario de Mérida es parte importante del sitio

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Al respecto, la Presidenta Municipal de Mérida informó que desde antes del incidente reciente ya se trabajaba en un proyecto de restauración integral para mejorar sus condiciones.

Destacó que es fundamental garantizar la seguridad de las familias meridanas, por lo que se tomarán las medidas necesarias para que cuando reanude operaciones, sea en óptimas condiciones y confiables.

Cecilia Patrón se comunicó con las dos personas lesionadas.

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También subrayó que el trenecito del Centenario forma parte de la nostalgia de las familias, por lo que se busca preservar este símbolo de la ciudad de Mérida.

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