¡De película! Hombre de Cancún enfrenta a un cocodrilo para intentar salvar a un gato: VIDEO

Como si fuera un capítulo de "El cazador de cocodrilos" un hombre de Cancún fue captado en video enfrentándose con una simple rama de árbol a un enorme cocodrilo, generando asombro entre vecinos de la zona y usuarios de internet.

Aunque en un inicio se pensaba que el ciudadano trataba de ayudar al animal a regresar a su hábitat, posteriormente se difundieron imágenes del ejemplar en las que se observa a un gato entre sus colmillos, por lo que usuarios aseguraron que el ciudadano solo intentaba que el reptil liberara al felino.

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Los hechos ocurrieron en la colonia Lombardo Toledano, en donde el vecino que vestía camiseta roja y pantalones cortos de color negro, utilizó una gran hoja de palma para intentar que el cocodrilo liberara al gato.

El video fue grabado por otro ciudadano desde la distancia; en las imágenes se puede apreciar que por algunos segundos el hombre incluso se acercó a tan solo unos metros del reptil tomando un machete.

El acto generó reacciones entre cancunenses y usuarios quienes calificaron la acción como un gesto de valentía al enfrentarse al animal, aunque lamentablemente no se logró salvar a la mascota.