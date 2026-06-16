Síguenos

Última hora

Internacional

Se estrella bombardero B-52 de Estados Unidos en California; mueren ocho tripulantes durante misión de prueba

Quintana Roo / Cancún

¡De película! Hombre de Cancún enfrenta a un cocodrilo para intentar salvar a un gato: VIDEO

Un video grabado en la colonia Lombardo Toledano captó el momento en que un ciudadano intentó hacer que un cocodrilo soltara a un gato atrapado en sus mandíbulas.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

16 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

¡De película! Hombre de Cancún enfrenta a un cocodrilo para intentar salvar a un gato
¡De película! Hombre de Cancún enfrenta a un cocodrilo para intentar salvar a un gato / Redes sociales

Como si fuera un capítulo de "El cazador de cocodrilos" un hombre de Cancún fue captado en video enfrentándose con una simple rama de árbol a un enorme cocodrilo, generando asombro entre vecinos de la zona y usuarios de internet.

Aunque en un inicio se pensaba que el ciudadano trataba de ayudar al animal a regresar a su hábitat, posteriormente se difundieron imágenes del ejemplar en las que se observa a un gato entre sus colmillos, por lo que usuarios aseguraron que el ciudadano solo intentaba que el reptil liberara al felino.

La presencia de cocodrilos es común en zonas urbanas de Cancún

Noticia Destacada

¿Godzilla en Cancún? Captan en video a enorme cocodrilo recorriendo un campo de golf

Los hechos ocurrieron en la colonia Lombardo Toledano, en donde el vecino que vestía camiseta roja y pantalones cortos de color negro, utilizó una gran hoja de palma para intentar que el cocodrilo liberara al gato.

El video fue grabado por otro ciudadano desde la distancia; en las imágenes se puede apreciar que por algunos segundos el hombre incluso se acercó a tan solo unos metros del reptil tomando un machete.

El acto generó reacciones entre cancunenses y usuarios quienes calificaron la acción como un gesto de valentía al enfrentarse al animal, aunque lamentablemente no se logró salvar a la mascota.

Te puede interesar