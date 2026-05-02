¿Godzilla en Cancún? Captan en video a enorme cocodrilo recorriendo un campo de golf

Además de albergar ostentosos complejos hoteleros, zonas residenciales de lujo con masiones millonarias, así como campos de golf, Cancún, popular destino turístico, también es el hogar de una amplia diversidad de especies silvestres.

Mediante redes sociales, una usuaria identificada como Rosario, compartió un extraordinario video, en donde se observa a un enorme cocodrilo, de entre dos a tres metros de longitud, desplazándose sobre un campo de golf de la ciudad.

Aunque el avistamiento podría parecer un hecho aislado, la presencia de estos reptiles se encuentra ampliamente documentada en la urbe quintanarroense. Los relictos de vegetación en donde existen cuerpos de agua, son los últimos refugios de la especie.

"Panchito", un cocodrilo popular

Cientos de internautas comentaron el material, difundido a través de TikTok. Algunos aseguraron que se trata de "Panchito", un cocodrilo popular que habita en la zona, cerca de un reconocido hotel.

La grabación, que suma más de 14 mil me gusta y 192 mil reproducciones, revela que la coexistencia entre saurios y seres humanos es posible, pero también expone una grave situación: la fragmentación del hábitat impulsa a los cocodrilos fuera de áreas seguras.