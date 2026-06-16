Entre bajos salarios y altos costos: Trabajadores hoteleros de Cancún muestran satisfacción laboral

Mientras miles de trabajadores enfrentan salarios que consideran insuficientes, jornadas extensas y dificultades para cubrir el costo de vida en el destino, un estudio sobre empleados de hoteles de cinco estrellas en Cancún concluyó que la mayoría se siente satisfecha con sus condiciones laborales.

De acuerdo con la consultora Expantista, una familia de cuatro integrantes en Cancún requiere al menos 40 mil 199 pesos mensuales para cubrir gastos de vivienda, servicios, alimentación, transporte, esparcimiento, vestido y otros rubros básicos.

La realidad de muchos trabajadores parece distar de esa capacidad económica. Juan Carlos, cocinero A con 13 años de experiencia, asegura que percibe 6 mil pesos quincenales; aunque reconoce que el ingreso es bajo, considera que representa una mejor oportunidad respecto a lo que obtenía en Chiapas.

Noticia Destacada Ciudades ricas, sueldos pobres: Trabajadores hoteleros de Cancún y Riviera Maya exponen las condiciones laborales

Otros, como David Sebastián, decidieron abandonar el sector. Tras seis años como camarista, optó por emprender en la reparación de automóviles.

“Aún no estoy al cien, pero era momento de iniciar algo propio”, comentó el padre de gemelos, quien relató que laboraba hasta 12 horas diarias sin recibir aumentos salariales.

La idea de que destinos turísticos como Cancún son el paraíso para los turistas y el infierno para los trabajadores fue puesta a prueba por el “Estudio de Satisfacción Laboral de los Trabajadores de Hoteles Cinco Estrellas”, elaborado por el Centro de Investigación de Turismo Sustentable de la Anáhuac.

Los resultados apuntaron en una dirección distinta: La mayoría de los participantes manifestó sentirse satisfecha con aspectos como el ambiente de trabajo, las oportunidades de desarrollo y las condiciones que ofrece el sector hotelero.

Algunos ciudadanos dijeron que debido a la precariedad y falta de desarrollo abandonaron la industria tras años en servicio, en busca de mejores oportunidades / POR ESTO!

Francisco Madrid Flores, director del proyecto, explicó que la investigación surgió para conocer la realidad detrás de esa percepción y aportar información objetiva para la toma de decisiones.

“Nuestro trabajo no es ponernos de ningún lado, sino conocer la verdad, entenderla y entregarla a la sociedad”, afirmó durante la presentación de los resultados.

Sin embargo, el panorama salarial sigue generando cuestionamientos. Mientras una noche en algunos hoteles puede costar hasta 24 mil pesos, trabajadores del sector aseguran percibir entre 7 mil y 10 mil pesos mensuales, montos que contrastan con el elevado costo de vida en el principal destino turístico del país.

A ello se suma que, de acuerdo con el reporte de mayo del 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre los umbrales de bienestar económico, vivir fuera de la pobreza en una ciudad requiere ingresos de al menos 4 mil 954 pesos mensuales por persona. Para una familia promedio de cuatro integrantes, esto representa un mínimo de 19 mil 816 pesos al mes, únicamente para cubrir las necesidades esenciales.

Las jornadas alcanzan un total de 12 horas diarias / POR ESTO!

El estudio, de carácter académico, analizó la percepción de empleados de hoteles cinco estrellas mediante encuestas cara a cara aplicadas en establecimientos que, en conjunto, representan alrededor del 25 por ciento de las habitaciones de esta categoría en el destino.

Madrid Flores añadió que Cancún concentra al 18.4 por ciento de los trabajadores formales de la hotelería del país, lo que convierte al destino en un referente para medir las condiciones del sector.

Los indicadores obtenidos a partir de las encuestas señalan que el salario promedio en la industria hotelera local asciende a 666.17 pesos diarios, equivalente a 2.1 veces el salario mínimo nacional. Esto representa ingresos cercanos a 19 mil 980 pesos al mes.

Asimismo, el documento precisa que la brecha salarial entre hombres y mujeres en la hotelería de Cancún es de apenas 2.4 por ciento, cifra inferior al promedio nacional de 10 por ciento. Además, más de la mitad de los empleados del sector percibe ingresos superiores al salario promedio de la actividad en el destino.