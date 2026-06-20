Animales y mascotas enfermos; denuncian ataques con balines contra perros en Cancún

Mascotas como perros y gatos, así como animales en situación de calle, enfrentan problemas de lesiones, enfermedades y desnutrición debido a las condiciones en las que sobreviven en distintas zonas de la ciudad. Además, se han reportado casos de maltrato animal que han generado indignación entre los ciudadanos.

En parques y calles de Tierra Maya es posible observar algunas jaurías de perros, algunas inofensivas y otras que representan un riesgo. En otro caso, ocurrido en la Supermanzana 203, en la colonia Cuna Maya, un sujeto presuntamente en estado de ebriedad disparó un arma de balines contra un perro que acompañaba a sus dueños, lesionándole las patas.

Estos hechos han causado indignación entre la población, que considera que los animales y las mascotas se encuentran en riesgo tanto por el abandono y el descuido de sus propietarios, como por actos de crueldad.

En las primeras etapas de Paraíso Maya, en la Región 105, se observan gatos con lesiones en las orejas y el cuello, presuntamente provocadas por ataques de otros animales, infecciones o ácaros. Asimismo, en redes sociales se reportó el caso de un perro con una herida severa e infectada en una de sus patas.

Otros perros callejeros presentan síntomas compatibles con moquillo, enfermedad altamente contagiosa que podría propagarse a través de bebederos instalados en parques. El contacto con estos animales podría representar un riesgo para otras mascotas. Pese a las denuncias realizadas en redes sociales, vecinos aseguran que no se han tomado medidas para atender la situación.

Uno de los casos que más indignación generó ocurrió en la Supermanzana 203, donde un hombre presuntamente en estado de ebriedad habría disparado con un arma de balines contra un perro que acompañaba a una madre y a sus hijos durante la noche. El animal resultó herido en una pata y sus aullidos alertaron a los vecinos.

Los habitantes de la zona señalaron que la agresión no sólo puso en riesgo la vida del animal, sino también la integridad de la familia que lo acompañaba. Hasta el momento, las autoridades no han emitido información sobre posibles detenciones ni sobre el estado de salud del perro.

El médico veterinario Antonio Quezada recomendó que el auxilio a animales en situación de calle se realice con responsabilidad y precaución. Explicó que, si no se tiene experiencia en el manejo de estos animales, lo mejor es solicitar el apoyo de las autoridades encargadas del bienestar animal.

“La aproximación a un perro en la calle debe ser cuidadosa, y si el animal no muestra una actitud tranquila, lo mejor es mantener distancia, ya que se pueden sufrir mordeduras o rasguños. Auxiliar a los animalitos callejeros se debe hacer de una manera consciente y responsable, pensando en brindarles una atención digna que mejore su calidad de vida”, señaló el especialista.