Explota combi de transporte público tras incendiarse en Puerto Aventuras

Unidad de transporte público foráneo quedó completamente destruida luego de incendiarse y explotar la tarde de este sábado en la zona conocida como el sitio de combis de Puerto Aventuras, a un costado de una sucursal bancaria ubicada sobre la vía alterna de acceso a la localidad.

La unidad siniestrada corresponde a una camioneta Toyota Hiace identificada con el número económico 30, utilizada para el servicio de transporte colectivo en la ruta operada por el sindicato Tiburones del Caribe. De acuerdo con los primeros reportes, el incidente comenzó cuando el conductor detectó una falla en el área del motor. Minutos después se observó humo y posteriormente fuego saliendo del cofre, situación que obligó a solicitar apoyo a los servicios de emergencia mediante una llamada al número 911.

Las llamas se propagaron rápidamente y envolvieron por completo la unidad, que se encontraba estacionada mientras realizaba labores de base. La situación provocó la movilización de elementos de bomberos y corporaciones de seguridad, quienes acordonaron el área para evitar riesgos a peatones y automovilistas que transitaban por la zona.

Durante las labores de atención, el fuego alcanzó el sistema de combustible de la camioneta, adaptada para funcionar con gas LP. Las altas temperaturas ocasionaron la explosión del tanque, generando un fuerte estruendo que pudo escucharse a varios metros de distancia y que provocó alarma entre vecinos, comerciantes y personas que se encontraban en las inmediaciones.

Tras la detonación, los cuerpos de emergencia continuaron con las maniobras para sofocar el incendio y evitar que el fuego se extendiera a otros vehículos o estructuras cercanas. Después de varios minutos, la situación quedó bajo control. El vehículo resultó con pérdida total.

La carrocería quedó reducida a una estructura calcinada y restos metálicos esparcidos en el área donde ocurrió el siniestro. No se reportaron personas lesionadas, ya que al momento del incendio la unidad no transportaba pasajeros y el conductor logró retirarse a tiempo.

Tampoco se registraron daños a terceros. Una vez concluidas las labores de enfriamiento y verificación de riesgos, una grúa retiró los restos de la camioneta para su traslado al corralón correspondiente, mientras se realizan las investigaciones para determinar con precisión las causas que originaron el incendio