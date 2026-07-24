El Capi Pérez y Sandra Itzel anuncian el nacimiento de su segundo hijo; así se llama el bebé

La familia de El Capi Pérez está de celebración, luego de que el conductor de Venga La Alegría y su esposa, la creadora de contenido Sandra Itzel, anunciaron la llegada de su segundo bebé. La noticia rápidamente se convirtió en tendencia entre sus seguidores y compañeros del medio.

Durante las primeras horas de este viernes 24 de julio, la pareja compartió una fotografía en redes sociales para revelar que su hijo ya nació y que llevará por nombre Clemente, convirtiéndose en el nuevo integrante de la familia Pérez.

En la imagen publicada por el conductor de TV Azteca aparece Sandra Itzel junto a su hijo mayor, Vicente, dando la bienvenida al pequeño. La publicación recibió cientos de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de sus seguidores.

Entre las personalidades que celebraron la llegada del bebé estuvieron Kristal Silva, Linet Puente, Carlos Rivera, Flor Rubio y María León, quienes enviaron mensajes de buenos deseos a la familia.

Con el nacimiento de Clemente, El Capi Pérez y Sandra Itzel se convierten oficialmente en padres de dos hijos. Su primer bebé, Vicente, nació en octubre de 2024, apenas unos meses antes de esta nueva etapa familiar.

El conductor y la también conocida como “Hola Enfermera” han compartido parte de su vida familiar con sus seguidores, mostrando la alegría que representa para ellos el crecimiento de su familia.