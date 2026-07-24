Omar García Harfuch revela principal línea por asesinato del alcalde de Temoac: investigan rivalidad entre grupos criminales

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que una posible rivalidad entre células delictivas constituye la principal línea de investigación por el asesinato de Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac, Morelos.

Durante la conferencia matutina encabezada este viernes 24 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Cuernavaca, el funcionario precisó que el alcalde ya era investigado por sus posibles vínculos con grupos relacionados con secuestro, extorsión, cobro de piso, narcomenudeo y homicidio en la región oriente del estado.

Harfuch aclaró que los antecedentes forman parte de las investigaciones y que corresponderá a la Fiscalía General del Estado de Morelos determinar responsabilidades. Las autoridades federales mantienen coordinación con esa institución para identificar y detener a quienes participaron en el crimen.

Rivalidad criminal, principal línea por homicidio del alcalde

En respuesta a una pregunta de la prensa, el titular de la SSPC señaló que Lavín Romero tenía una presunta relación con células conocidas como Los Aparicio y Los Bazulco, las cuales mantenían disputas con otros grupos de la zona.

“Sí tenía rivalidad con otros grupos delictivos”, sostuvo Harfuch al explicar que este conflicto es una de las hipótesis centrales sobre el móvil del asesinato.

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El secretario recordó que el alcalde sufrió un primer ataque armado el 31 de enero de 2026. También se registraron otros hechos violentos contra él y algunos integrantes de su familia.

Las oficinas del Ayuntamiento de Temoac permanecen aseguradas para proteger indicios, revisar documentos y ampliar las líneas de investigación.

Suegra del alcalde fue detenida por segunda ocasión

Harfuch informó que Andrea Angelina “N”, alias “La Patrona”, suegra del presidente municipal y exencargada de la Tesorería de Temoac, fue detenida por segunda ocasión.

De acuerdo con la información presentada, la Fiscalía estatal la identificó desde septiembre de 2025 como una probable operadora de una de las estructuras criminales investigadas.

El funcionario añadió que el suegro del alcalde también fue detenido. Estos antecedentes serán analizados para determinar si tienen relación con el homicidio.

Autoridades revisan denuncias previas contra Valentín Lavín

Otra línea de investigación deriva de señalamientos realizados el 30 de marzo por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

La organización exigió investigar al entonces alcalde por su posible responsabilidad intelectual en los homicidios de dos personas. Harfuch también mencionó una indagatoria relacionada con el asesinato de Félix Oviedo Ocampo, quien presuntamente había recibido amenazas de personas cercanas a la familia del edil.

El secretario precisó que durante mayo de 2026 el Gabinete de Seguridad recibió otras denuncias relacionadas con Lavín Romero. Sin embargo, reiteró que ninguna de estas acusaciones representa una sentencia.

#MañaneraDelPueblo | El titular de la @SSPCMexico, @OHarfuch, informó sobre las investigaciones en torno al homicidio del alcalde de #Temoac, #Morelos, Valentín Lavín Moreno. Señaló que el alcalde se encontraba bajo investigación por presuntos vínculos con células delictivas en… pic.twitter.com/SVDxjeGd2r — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 24, 2026

Operativo Enjambre alcanza a funcionarios de Morelos

Durante el informe, García Harfuch detalló que las operaciones contra redes de protección institucional dejaron detenidos a expresidentes municipales, servidores públicos, particulares y empresarios.

Entre las acciones destacó la captura del presidente municipal de Cuautla, quien contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada, así como la detención de un exalcalde de Ayala y de presuntos operadores financieros y logísticos de grupos criminales.

La Unidad de Inteligencia Financiera también incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas a 32 sujetos: 22 personas físicas y 10 empresas presuntamente relacionadas con estas estructuras.

Harfuch aclaró que no todos los funcionarios detenidos mediante el Operativo Enjambre tienen vínculos con los mismos grupos. Las células relacionadas con el alcalde de Temoac operan principalmente en la región oriente, mientras que otras investigaciones abarcan diferentes zonas de Morelos.

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