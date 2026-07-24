Pese a las protestas de artesanos de Pisté, el INAH mantiene acceso único a Chichén Itzá a través del Catvi

Pese a las protestas de habitantes y artesanos de Pisté, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descartó modificar el esquema de acceso único a la zona arqueológica de Chichén Itzá y confirmó que el ingreso continuará exclusivamente a través del nuevo Centro de Atención a Visitantes (Catvi), al considerar que es parte del proyecto integral para ordenar la operación del sitio.

La postura del organismo surge luego de que el pasado fin de semana pobladores de Pisté salieran a las calles para exigir cambios al nuevo modelo, al asegurar que la apertura del Catvi redujo el paso de turistas por la comunidad y, con ello, las ventas de artesanos, comerciantes y prestadores de servicios que durante décadas dependieron del flujo de visitantes hacia la zona arqueológica.

El director del Centro INAH Yucatán, Víctor Martínez Rojas, afirmó que los gobiernos federal y estatal mantienen las mesas de diálogo con la comunidad; sin embargo, dejó en claro que el esquema de acceso no será revisado.

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Manifestó que las reuniones con los habitantes comenzaron en octubre del 2025 y, desde entonces, las autoridades informaron que el acceso único sería parte del funcionamiento del nuevo complejo de servicios. “Somos muy respetuosos de la libre expresión. Hemos mantenido el diálogo con la comunidad y seguiremos haciéndolo, pero este modelo forma parte del proyecto del Catvi”, señaló.

Divide opiniones

El Catvi fue construido como parte de la estrategia federal para modernizar la atención a los millones de personas que cada año visitan Chichén Itzá, Patrimonio Mundial de la Unesco y una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo.

El complejo concentra servicios como taquillas, estacionamiento, transporte interno, áreas comerciales y atención al visitante, modificando el esquema tradicional de ingreso al sitio arqueológico.

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No obstante, ha generado inconformidad entre habitantes de Pisté, quienes sostienen que el cambio ha afectado la economía local al disminuir el tránsito de turistas por la comunidad, donde decenas de familias dependen de la venta de artesanías, alimentos y otros servicios vinculados a la actividad.

Martínez Rojas reconoció que el funcionamiento del Catvi presenta aspectos susceptibles de mejora, luego de que se reportaran casos de visitantes afectados por las altas temperaturas durante el recorrido entre el centro de atención y la zona arqueológica.

En ese sentido, informó que el INAH trabaja para fortalecer la accesibilidad, agilizar la atención de emergencias y hacer más cómodo el traslado de los turistas, aunque reiteró que esas adecuaciones no implicarán cambios en el acceso único establecido para Chichén Itzá.