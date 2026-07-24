“Beso de 3”: IMSS-Bienestar alerta por infecciones que pueden transmitirse mediante esta práctica

El llamado “beso de 3”, una práctica que se ha difundido entre jóvenes mediante retos, fiestas y publicaciones en redes sociales, puede aumentar la exposición a microorganismos presentes en la saliva, las secreciones respiratorias o las lesiones de la boca.

El IMSS-Bienestar advirtió que el contacto simultáneo entre tres personas amplía la cadena de exposición cuando alguna tiene una infección activa, incluso si todavía no presenta síntomas evidentes.

Sin embargo, esto no significa que el contagio sea inevitable. El riesgo depende del tipo de microorganismo, el contacto con lesiones, la presencia de síntomas, el estado del sistema inmunológico y las condiciones en las que ocurre el beso.

¿Qué enfermedades pueden transmitirse con el “beso de 3”?

Entre las infecciones mencionadas por el instituto se encuentran el resfriado común, la influenza, la COVID-19, el herpes labial y la mononucleosis infecciosa.

La influenza y la COVID-19 se transmiten principalmente mediante partículas respiratorias expulsadas al hablar, respirar, toser o estornudar. Un beso implica contacto estrecho entre las personas, por lo que puede facilitar la exposición a esas partículas.

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La mononucleosis, ocasionada comúnmente por el virus de Epstein-Barr, puede propagarse por medio de la saliva. Por este motivo también se le conoce como la “enfermedad del beso”.

El herpes labial puede transmitirse por contacto directo con la piel, la saliva o las ampollas ocasionadas por el virus, aunque también existe riesgo cuando no hay lesiones visibles.

¿La sífilis y el VPH se contagian por un beso?

La posibilidad existe bajo circunstancias específicas, pero no todas las infecciones incluidas en la alerta se transmiten únicamente por el intercambio de saliva.

La sífilis puede pasar de una persona a otra cuando existe contacto directo con una lesión ubicada en los labios o dentro de la boca. En el caso del virus del papiloma humano, el riesgo se relaciona principalmente con el contacto íntimo con piel o mucosas infectadas.

Por ello, no debe interpretarse que cualquier beso provoca automáticamente estas infecciones. El contacto con lesiones activas aumenta la posibilidad de transmisión.

¿Qué síntomas pueden aparecer después del contacto?

Las manifestaciones dependen del agente infeccioso. Entre las señales que requieren atención se encuentran fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, tos, cansancio intenso e inflamación de los ganglios.

También pueden presentarse ampollas, úlceras o lesiones en los labios, lengua y otras partes de la boca. Algunas personas pueden transmitir una infección antes de notar síntomas o sin llegar a desarrollarlos.

¿Cómo reducir el riesgo de contagio?

El IMSS-Bienestar recomendó evitar los besos y el intercambio de bebidas, utensilios o productos de uso personal cuando alguna persona presenta fiebre, tos, dolor de garganta o lesiones en la boca.

También es importante mantener la vacunación contra influenza y COVID-19 conforme a las indicaciones de las autoridades sanitarias. La ventilación de espacios cerrados ayuda a disminuir el riesgo de infecciones respiratorias.

Ante ampollas, úlceras, fiebre persistente o inflamación de ganglios después de una posible exposición, se recomienda acudir a una unidad médica y evitar la automedicación.

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