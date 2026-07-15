Rentas de hasta 100 mil pesos provocan cierre de locales en Malecón Américas de Cancún

Locales cerrados, escaparates vacíos y anuncios de "Se renta" comienzan a multiplicarse en Plaza Las Américas, principalmente en el área de Malecón Américas, donde comerciantes atribuyen el cierre de varios negocios a la disminución de las ventas y al elevado costo de las rentas.

Durante un recorrido, POR ESTO! constató que entre la planta baja y el primer nivel existen, al menos, una decena de espacios desocupados.

Algunos de los establecimientos muestran letreros para su arrendamiento, mientras que otros permanecen cerrados sin señalización.

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Personal de la plaza indicó que varios de estos locales ya se encuentran en proceso de negociación con posibles inquilinos, por lo que aún no cuentan con anuncios visibles.

Entre los cierres más notorios están dos negocios dedicados a la venta de productos de importación asiática. Comerciantes consultados señalaron que ambos dejaron de operar debido a que el pago de la renta dejó de ser sostenible ante la reducción en las ganancias.

Durante un recorrido se observaron diversos locales desocupados y con anuncios de "Se renta" / Liza Vera

Uno de los locatarios explicó que la menor afluencia de personas en esa sección del complejo comercial representa uno de los principales factores que afectan a los establecimientos. Señaló que el mayor movimiento de visitantes se concentra en la zona tradicional de Plaza Las Américas, sobre la avenida Tulum, donde convergen los paraderos del transporte público.

De acuerdo con versiones recabadas entre comerciantes, la renta mensual de algunos locales en Malecón Américas puede alcanzar hasta 100 mil pesos, dependiendo de la ubicación y dimensiones del espacio, monto que consideraron difícil de cubrir cuando disminuye la actividad comercial.

Empleados de distintos establecimientos coincidieron en que el flujo de clientes es considerablemente menor respecto a la parte del centro comercial conectada con las rutas del transporte urbano. Indicaron que, aunque a Malecón Américas acuden visitantes, en su mayoría llegan en automóvil y no todos ingresan a realizar compras.

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Clientes frecuentes también señalaron haber observado el cierre de varios establecimientos durante los últimos meses. Entre ellos mencionaron negocios de productos asiáticos, una mueblería ubicada en uno de los accesos y una oficina comercial que posteriormente cambió de ubicación dentro del complejo.

Ante este escenario, algunos empresarios han optado por trasladarse a locales más pequeños, con rentas más accesibles o ubicados en zonas de mayor afluencia, ya sea dentro del mismo centro comercial o en otros puntos de Cancún.

Aunque no existe un registro oficial sobre el número de establecimientos que han cerrado este año en los principales centros comerciales de la ciudad, comerciantes consideraron que el fenómeno también comienza a observarse en otras zonas de Cancún.