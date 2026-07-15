Reportan la primera muerte por dengue en Quintana Roo

Quintana Roo confirmó su primera defunción por dengue en lo que va de 2026, de acuerdo con el Panorama Epidemiológico Nacional correspondiente a la semana 26. Aunque el estado no registró nuevos contagios en el último corte y mantiene un acumulado de 124 casos confirmados, el deceso elevó la tasa de letalidad en la entidad de 0 a 2.17 por ciento, en un contexto donde las constantes lluvias favorecen la proliferación del mosquito transmisor.

La entidad ocupa el sexto lugar nacional por número de casos confirmados y se mantiene entre los estados con mayor incidencia estimada del país. El listado federal lo encabezan Baja California Sur, Sonora, Tabasco y Nayarit, seguidos por Quintana Roo.

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De los 124 casos confirmados en el territorio estatal, seis corresponden a dengue grave, 40 presentan signos de alarma y 78 son clasificados como dengue no grave. Asimismo, la tasa de incidencia alcanzó 5.79 casos por cada 100 mil habitantes.

Las autoridades del Sector Salud detallaron que en la entidad circulan los serotipos DEN-2 y DEN-3, los cuales están asociados con un mayor riesgo de complicaciones en personas que han sido infectadas previamente.

A nivel nacional, el dengue ha provocado siete defunciones en lo que va del año. Durante todo 2025, el estado acumuló dos fallecimientos relacionados con esta enfermedad.

Los operativos de nebulización se realizan desde el 13 al 17 de julio / Especial

Los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar continúan como los principales focos rojos de transmisión en la entidad. En contraste, el resto de la Península de Yucatán registra una incidencia considerablemente menor, con sólo 16 casos acumulados en Campeche y 14 en Yucatán.

Los grupos de edad más vulnerables, de acuerdo con el reporte epidemiológico, son los jóvenes de entre 10 y 24 años, con un porcentaje ligeramente mayor en mujeres (54 por ciento) que en hombres (46 por ciento).

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Como parte de las acciones permanentes contra el dengue, chikungunya y zika, los operativos de nebulización se realizarán del 13 al 17 de julio, en un horario de 18:00 a 22:00 horas. Las autoridades solicitaron a la ciudadanía que, al paso de las brigadas por sus colonias, abran puertas y ventanas para aumentar la efectividad del insecticida.

Por su parte, un médico consultado de una cadena de farmacias señaló que la prevención es la herramienta más efectiva para evitar contagios y complicaciones graves.