Dos adolescentes denuncian presunta violencia y extorsión en albergue del DIF de Cancún

Dos adolescentes identificadas con las iniciales M.C.R., de 15 años, y N.L.A., de 17 años, se ausentaron sin autorización el pasado 10 de julio de la Casa de Asistencia Temporal (CAT), bajo resguardo del Sistema DIF Benito Juárez.

Tras la fuga, las menores de edad difundieron un video en redes sociales donde denuncian ser víctimas de presuntos golpes, explotación y cobros irregulares dentro de las instalaciones, lo que activó las alarmas entre las autoridades.

Ante la divulgación del material, el Ayuntamiento de Benito Juárez, a través del Sistema DIF municipal, informó que desde el momento en que se detectó la ausencia de las adolescentes se activaron de forma inmediata los protocolos de búsqueda y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) para la emisión de las correspondientes Alertas AMBER.

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Asimismo, la institución turnó el video de manera formal a la representación social para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue los hechos y las declaraciones de las menores de edad, asegurando que colaborará plenamente para el esclarecimiento de la situación y garantizando el interés superior de la niñez.

A través de la grabación, las jóvenes detallaron los motivos de su huida:

"Nos escapamos del CAT porque nos golpeaban. Escapamos con ayuda de profesoras y encargadas… yo no sabía que estas personas tenían contacto con mi novio, y siempre le solicitaban dinero".

"La encargada nos ponía a limpiar solo a nosotras, mientras ella tenía a sus consentidas, porque a nosotras nos trataba mal y a otras muchachas las trataba mejor…", afirmaron en la grabación.

"A pesar de todo esto, fue la segunda escapada de mi compañera, siendo este mi primer escape. Tengo moretones en el cuerpo causados por los golpes de la encargada, profesora y licenciada que nos tenían bajo maltratos", acusaron.

"Les pedían dinero a nuestras familias, mientras los niños aún más pequeños que nosotros sufrían… exigimos justicia", expresaron.

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A pesar de la gravedad de las acusaciones de corrupción y violencia física formuladas por las jóvenes, las oficinas del DIF, ubicadas en la Región 94, operan con normalidad y sin que se haya reportado la presencia de familiares de las víctimas en el sitio.

Este incidente evoca un suceso similar ocurrido en julio de 2023, cuando cuatro adolescentes escaparon del mismo complejo tras escalar la barda perimetral, presuntamente debido a malos tratos.

No obstante, a diferencia de aquel plan ejecutado únicamente por las internas, la situación actual apunta a una presunta complicidad de trabajadoras de la propia Casa de Asistencia Temporal.