Violento crimen sacude a Dzidzantún; detienen a hombre acusado de matar a su sobrino

Un violento hecho de sangre conmocionó a los habitantes del municipio de Dzidzantún al mediodía, luego que un hombre perdió la vida tras ser presuntamente atacado por su propio tío dentro de una vivienda ubicada en la calle 28 entre 25 y 27.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron a las 12:30 horas, cuando Johnny Chi, conocido como “Johnny”, ingresó de manera violenta al domicilio de su sobrino, Pedro Ricardo C.C., apodado “Ricky”, quien descansaba en una hamaca.

Según las versiones recabadas en el lugar, el presunto agresor comenzó a golpear a la víctima con un bate de béisbol y posteriormente la atacó con un machete, causándole múltiples heridas de gravedad.

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Los gritos de auxilio alertaron a vecinos de la zona, quienes ingresaron al predio en un intento por detener la agresión y ayudar al lesionado. Sin embargo, debido a la severidad de las lesiones, nada pudieron hacer para salvarle la vida.

Paramédicos que acudieron al sitio sólo pudieron confirmar el fallecimiento de Pedro Ricardo, por lo que la zona fue delimitada por elementos de la Policía Municipal de Dzidzantún, también intervinieron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Guardia Nacional.

Fiscalía inicia investigación

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó de las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para los procedimientos legales.

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Tras la agresión, el presunto autor intentó refugiarse en un predio contiguo de su propiedad. Sin embargo, mediante un operativo coordinado y con autorización de familiares para ingresar al inmueble, las autoridades lograron ubicarlo y detenerlo.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado con sede en Motul, donde se inició la integración de la carpeta con la que se llevará al cabo el esclarecimiento de los hechos y proceder con el deslinde de responsabilidades.

De manera preliminar, trascendió que entre víctima y agresor existían conflictos familiares de larga data, aunque serán las autoridades ministeriales las encargadas de determinar el móvil del crimen.