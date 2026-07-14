Alerta en Campeche y Carmen: Buscan a adolescente de 14 años y a conductor de camioneta desaparecidos

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) activó dos fichas de búsqueda para localizar a Rosa Guadalupe Esquivel Pérez, de 14 años, y a Benjamín Vázquez Reyes, de 40 años, quienes fueron reportados como desaparecidos en hechos distintos ocurridos en los municipios de Carmen y Campeche. La dependencia solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a dar con su paradero.

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De acuerdo con la ficha oficial, la primera desaparición corresponde a Rosa Guadalupe Esquivel Pérez, quien fue vista por última vez durante la medianoche del 10 de julio en un establecimiento ubicado sobre Paseo del Mar, en Ciudad del Carmen, sin que desde entonces se tenga conocimiento de su ubicación. La adolescente vestía blusa rosada y short de mezclilla claro. Como señas particulares, mide 1.55 metros, es de complexión delgada, tez morena, cabello café oscuro a la altura de los hombros y ojos cafés oscuros.

El segundo caso corresponde a Benjamín Vázquez Reyes, quien desapareció el domingo 12 de julio, alrededor de las 10:00 horas, tras salir de su domicilio ubicado en Ciudad Concordia, en la capital del estado. Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul marino, camisa de vestir del mismo color y tenis blancos con suela negra. Además, conducía una camioneta Nissan Frontier blanca con placas de Campeche. Mide 1.78 metros, es de complexión media, tez morena clara y tiene una cicatriz de aproximadamente cuatro centímetros en la frente.

La FGECAM exhortó a la población a colaborar con cualquier dato que permita localizar a ambas personas y puso a disposición el número (981) 811-94-00 para recibir información. La autoridad reiteró que cualquier reporte será atendido de manera confidencial como parte de las acciones de búsqueda.