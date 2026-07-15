Rescatan a venado cola blanca que nadaba mar adentro frente a las costas de El Cuyo

Un recorrido ecoturístico por las aguas de El Cuyo tuvo un desenlace inesperado cuando un grupo de turistas extranjeros observó a un venado cola blanca luchando por mantenerse a flote a varias millas de la costa. La inusual escena movilizó de inmediato a los guías de la embarcación, quienes actuaron para salvar al ejemplar.

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Los responsables del rescate fueron Daniel y William, guías de la empresa Tukan Tour, quienes se acercaron cuidadosamente al animal para evitar que continuara agotándose. Tras una maniobra realizada con precaución, lograron subir al venado a la embarcación y mantenerlo a salvo durante el trayecto de regreso.

Una vez en tierra firme, el ejemplar fue liberado en la playa para que pudiera internarse nuevamente en su hábitat natural. Los visitantes que presenciaron el rescate señalaron que difícilmente olvidarán la experiencia, al tratarse de un hecho poco habitual durante un paseo de observación de fauna.

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De acuerdo con especialistas, es sumamente raro que un venado cola blanca se encuentre nadando tan lejos de la costa, por lo que el caso llamó la atención tanto de turistas como de habitantes de la zona. El episodio también puso de manifiesto la rápida respuesta de los guías, cuya intervención permitió que el animal regresara con vida a su entorno.