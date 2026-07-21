Fraternidad San Pío X busca consolidar su presencia en Cancún con nueva capilla

La presencia de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) en esta ciudad se ha desarrollado durante varios años con una infraestructura limitada y actividades religiosas realizadas principalmente en espacios privados o arrendados, sin contar hasta ahora con un templo abierto de manera permanente al público. Sin embargo, este panorama podría cambiar luego de que la agrupación anunció en el 2026 la colocación de la primera piedra de una futura capilla dedicada a la Inmaculada Concepción, un proyecto que representa una nueva etapa para esa comunidad en Quintana Roo.

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De acuerdo con información publicada por la propia Fraternidad, la misión en Cancún ha sido atendida desde 1997 por sacerdotes de esa asociación y actualmente dispone de lugares donde celebra oficios religiosos de manera periódica.

Durante un recorrido realizado para esta investigación se localizaron referencias de dos posibles puntos de reunión. Uno corresponde a un salón de eventos, ubicado en el fraccionamiento Quetzales, que sería arrendado periódicamente para la celebración de misas; el otro, en la Supermanzana 316, en las inmediaciones de la avenida 127, donde no fue posible ingresar debido al acceso restringido por ser un desarrollo habitacional privado.

El primer sitio corresponde al salón de fiestas “Padrísimo”, un jardín y salón de eventos para cumpleaños, bodas, XV años, bautizos y otras celebraciones.

“Pues ellos (la Fraternidad) rentan a veces cada mes, no hay una frecuencia exacta y sus eventos duran unas cuatro horas”, indicó la encargada del establecimiento ubicado sobre la avenida Fonatur.

Los números de contacto proporcionados a nivel nacional por la agrupación no estaban activos. Únicamente en Ciudad de México ofrecieron algunas referencias generales. La Fraternidad mantiene información pública sobre su presencia en Cancún y anuncia actividades religiosas, aunque conserva un perfil discreto en la ciudad y recientemente inició su expansión hacia una sede propia.

Se define como una asociación de sacerdotes católicos dedicada a preservar la liturgia tradicional y la formación doctrinal. No obstante, su situación dentro de la estructura oficial de la Iglesia Católica ha sido motivo de controversia durante décadas.

La FSSPX informó que el pasado 20 de abril del 2026 realizó la bendición de la primera piedra de la futura capilla de la Inmaculada Concepción en Cancún, la cual tendrá capacidad aproximada para 220 fieles. No obstante, la agrupación no difundió públicamente la ubicación exacta del predio donde será edificada.

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Esta nueva infraestructura abre interrogantes sobre el crecimiento de esa comunidad religiosa, su presencia en la ciudad y su relación con la Iglesia Católica local.

La Fraternidad Sacerdotal San Pío X fue fundada en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre y mantiene una postura tradicionalista dentro del catolicismo, particularmente por su defensa de la celebración de la misa conforme al rito anterior al Concilio Vaticano II. Su condición dentro de la Iglesia Católica ha generado debate durante décadas debido a diferencias doctrinales y disciplinarias con la Santa Sede.

En Cancún, mientras esa comunidad mantiene sus actividades con un perfil discreto, el anuncio de una capilla propia plantea una nueva etapa para esta asociación religiosa en una ciudad donde, en los últimos años, también se ha registrado un crecimiento de distintos grupos y expresiones de fe.