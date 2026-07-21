Cancún vuelve a encabezar lista de la gasolina Magna más cara del país: Profeco

Por cuarta ocasión, una estación de servicio de la ciudad fue señalada como la que vende la gasolina Magna más cara del país, al ofrecer el litro en 25.39 pesos, con un margen de ganancia de 3.06 pesos, de acuerdo con el informe “Quién es Quién en los Combustibles” presentado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El titular de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz, informó que la actualización, con corte al 17 de julio, identificó a la estación Go Gas, ubicada en la avenida Yaxchilán, manzana 1, lotes 8 y 9, como la de mayor precio para la gasolina Magna, por encima del promedio nacional de 23.69 pesos por litro.

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El reporte Gasolina de México indica que Cozumel mantiene los precios más elevados de Quintana Roo, donde las cinco estaciones de servicio comercializan el combustible en 26.25 pesos por litro.

A nivel nacional, la Profeco reportó que el precio promedio del diésel se ubicó en 27.06 pesos por litro al 17 de julio y destacó que este combustible mantiene una tendencia a la baja desde la firma del acuerdo voluntario entre el Gobierno de México y empresarios gasolineros para estabilizar los costos.

Las cifras oficiales muestran que, entre el 5 de abril y el 17 de julio, el precio promedio del diésel disminuyó cerca de 6% tras el incremento registrado en las semanas posteriores al inicio del conflicto internacional que impactó los mercados energéticos

Operativo vacacional

El funcionario también anunció el Operativo Vacacional Verano 2026, que se desarrollará del 16 de julio al 31 de agosto, con el propósito de proteger los derechos de los consumidores. Durante este periodo se realizarán acciones de verificación y vigilancia en los sectores de transporte, servicios automotrices, turismo, hospedaje, alimentos y comercios.

Como parte de la estrategia se instalarán 33 módulos de atención para pasajeros: 16 funcionarán en aeropuertos, con horario de 8:00 a 20:00 horas, incluidos los de Cancún y Tulum, además de terminales como AICM, AIFA, Guadalajara, Guanajuato, Monterrey, Tijuana y Toluca. De manera temporal también operarán en Acapulco, Huatulco, Los Cabos, Mérida, Puerto Vallarta, Querétaro y Villahermosa.

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Los 17 módulos restantes brindarán servicio en centrales de autobuses, de 9:00 a 18:00 horas, en ciudades como Cancún, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Puebla, Querétaro, Tijuana y Ciudad de México, incluyendo las terminales Norte, Taxqueña, Observatorio y TAPO.

Para reportar irregularidades o solicitar orientación, la Profeco puso a disposición los teléfonos 55 5568 8722 y 800 468 8722.