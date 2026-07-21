Motociclista lesionado tras choque con taxi en Campeche

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Con una lesión en una pierna terminó el conductor de una motocicleta, mientras que su pareja presentó golpes menores, luego de que ambos se impactaran contra un taxi que les cerró el paso.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas María Lavalle Urbina por Joaquín Clausell, donde la pareja circulaba a bordo de la motocicleta en preferencia. Sin embargo, durante el trayecto el taxi intentó ganarle el paso, provocando el corte de circulación. Derivado del impacto, ambos quedaron tendidos sobre la vía pública.

Al lugar acudieron paramédicos del sector salud, quienes valoraron a los dos involucrados y brindaron atención al conductor, que presentó una lesión en la pierna, logrando ser estabilizados.