Diócesis de Cancún-Chetumal alerta por misas sin autorización de grupo lefebvrista

Mientras la Dirección de Asuntos Religiosos del Ayuntamiento de Benito Juárez informó que no tiene registro de templos o agrupaciones de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), conocida como lefebvrista, la Diócesis de Cancún-Chetumal confirmó que sacerdotes de ese grupo realizan actividades dentro de su jurisdicción, celebran misas sin autorización eclesiástica e iniciaron la construcción de una capilla, por lo que exhortó a los fieles a no participar en sus celebraciones.

El pronunciamiento de la Iglesia católica quedó plasmado en la Circular 092/2026, emitida el 14 de julio por el obispo de Cancún-Chetumal, Salvador González Morales, bajo el título Sobre la presencia de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X en la Diócesis de Cancún-Chetumal.

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En el documento, el prelado afirma que integrantes de esa fraternidad visitan periódicamente a fieles de la diócesis, con quienes celebran la Santa Misa una vez al mes e iniciaron la construcción de una capilla sin solicitar autorización del obispo de Cancún-Chetumal.

"Algunos sacerdotes de la FSSPX han estado visitando a los fieles de esta diócesis, con quienes se reúnen una vez al mes y, sin contar con el permiso ni la autorización del obispo de este lugar, han estado celebrando la Santa Misa e incluso iniciaron la construcción de una capilla sin dar ningún aviso o solicitar permiso para ello", señala textualmente la circular.

Asimismo, el obispo exhortó a los católicos de la diócesis a no participar en las celebraciones organizadas por esa fraternidad y recordó que, de acuerdo con un decreto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe emitido el 2 de julio de este año, los ministros de la FSSPX administran algunos sacramentos de manera ilícita y que el sacramento de la penitencia administrado por ellos, así como los matrimonios celebrados ante esos ministros, carecen de validez canónica.

La circular fue difundida en parroquias y redes sociales de la diócesis.

Construirán una capilla para 220 fieles, la primera piedra fue colocada el pasado 20 de abril / POR ESTO!

Sin registro

En contraste, la directora de Asuntos Religiosos del Ayuntamiento de Benito Juárez, Yendi Gabriela Martín Canché, informó que, tras revisar el padrón municipal de templos y la información disponible, esa dependencia no tiene registro de templos o agrupaciones de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X.

"Específicamente de esa no tenemos detectado ningún templo ni alguna agrupación que se haya acercado con nosotros", afirmó.

La funcionaria explicó que una asociación religiosa puede estar legalmente constituida ante la Secretaría de Gobernación y, aun así, no tener presencia formal en todos los municipios del país, ya que muchas cuentan únicamente con sedes en determinadas entidades.

Precisó que la Dirección de Asuntos Religiosos mantiene un padrón municipal de inmuebles destinados al culto público. Actualmente cuenta con 914 expedientes, de los cuales alrededor de 815 permanecen activos, mientras que el último barrido realizado por el municipio permitió identificar 952 inmuebles donde se desarrollan actividades religiosas.

La diferencia, explicó, corresponde principalmente a iglesias que ya operan, pero que aún no han presentado su aviso de apertura ante la autoridad municipal.

El Gobierno municipal informó que elabora un inventario de espacios destinados al culto, con 914 expedientes y 952 predios identificados / Rodolfo Flores

"Toda persona que inicia actividades de culto público tiene la obligación de presentar su aviso de apertura dentro de los primeros 30 días. Ese trámite es completamente gratuito", señaló.

Durante el 2026 se han registrado 14 nuevas aperturas de templos en Benito Juárez.

Martín Canché añadió que muchos grupos no realizan ese trámite por desconocimiento de la legislación.

"Muchos se quedaron con la idea de que, si no formaban parte de una asociación religiosa, no podían venir a dar su aviso de apertura. Eso no es correcto; también pueden hacerlo de manera independiente", comentó.

Asimismo, subrayó que la función de la dependencia no se limita al registro de templos, sino también a garantizar el respeto a la libertad religiosa y mantener una relación institucional con todas las denominaciones presentes en el municipio.

"La separación entre la Iglesia y el Estado no significa que las autoridades sean ajenas al tema religioso. Lo que significa es que todas las denominaciones tienen los mismos derechos y todas deben recibir el mismo trato por parte de la autoridad", sostuvo.

Por su parte, Pedro Daniel Quijada Ramírez, titular de la Dirección de Enlace con Organizaciones Sociales de Quintana Roo, indicó que en los últimos años ha aumentado el número de comunidades religiosas independientes, aunque precisó que la única asociación católica plenamente identificada y registrada oficialmente en Quintana Roo es la Diócesis de Cancún-Chetumal.

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Mantienen actividad pastoral

Además del pronunciamiento de la Iglesia católica, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X mantiene publicaciones en sus redes sociales y plataformas digitales relacionadas con actividades en Cancún.

Entre ese material se incluyen imágenes que, de acuerdo con las propias publicaciones de la organización, corresponden a la bendición de la primera piedra de la futura capilla que proyecta construir en esta ciudad, así como a diversas actividades pastorales dirigidas a sus fieles.

En una de esas publicaciones, la Fraternidad informó que la ceremonia se realizó el 20 de abril, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, y que participaron sacerdotes del Distrito de México de la FSSPX. De acuerdo con el relato difundido por la propia organización, durante el acto se bendijo el terreno donde se edificará el inmueble y se colocó una piedra de cantera como parte del inicio formal de la obra, proyectada para albergar a 220 fieles.

Las posturas del Ayuntamiento y de la Diócesis corresponden a ámbitos distintos de competencia. Mientras la autoridad municipal únicamente puede informar sobre las organizaciones o inmuebles que han cumplido con los trámites administrativos correspondientes, la Diócesis informa sobre la actividad pastoral que, de acuerdo con la Circular 092/2026, desarrolla la Fraternidad Sacerdotal San Pío X dentro de su jurisdicción eclesiástica.